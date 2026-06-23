/‘তৃণমূলের অস্তিত্বই নেই, কে থাকল আর কে বাদ গেল তাতে মানুষের কী!’ অভিষেকের নাম-বিতর্কে তোপ দিলীপ ঘোষের

অয়ন ঘোষাল: ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং সমসাময়িক একাধিক রাজনৈতিক ইস্যুতে সরব হলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রাজ্য সরকারের বাজেট থেকে শুরু করে তৃণমূলের অন্দরের সমীকরণ—প্রতিটি বিষয়েই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চাঁচাছোলা আক্রমণ শানালেন তিনি।
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান স্মরণ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ভুলিয়ে দেওয়ার একটা গভীর চক্রান্ত হয়েছিল। এমনকী 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' নিয়েও একটা ধোঁয়াশা তৈরি করার ষড়যন্ত্র চলেছিল। কিন্তু সত্য ঢাকা দেওয়া যায় না। সারা দেশে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যোগ্য সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি নিজে রাজ্যের বাইরে গিয়ে দেখেছি, ওখানকার মানুষ ওনাকে কতটা শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন।"
সিন্ডিকেট রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা প্রসঙ্গে কটাক্ষ
সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কড়া অবস্থানের ইঙ্গিতকে ‘ক্রনিক ডিজিজ’ বলে কটাক্ষ করেন দিলীপ বাবু। তাঁর কথায়, "সিন্ডিকেট-সহ এতদিন ধরে যা যা অন্যায় হয়ে আসছে, তা সব আমরা বন্ধ করেছি। ধাপে ধাপে বাকিটাও বন্ধ করব। এটা আসলে একটা ক্রনিক ডিজিজ, তাই পুরোপুরি উপড়ে ফেলতে একটু সময় লাগবে। তবে এটুকু নিশ্চিত থাকুন, বাংলায় এই সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ হবেই।"
'নব্য তৃণমূল' এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না থাকা প্রসঙ্গে
তৃণমূলের নতুন তালিকায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না থাকা নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি তীব্র উপহাস করে বলেন, "ওদের তো দলেরই কোনও অস্তিত্ব নেই! সেখানে কে তালিকায় থাকল, আর কে বাদ চলে গেল—তাতে বাংলার সাধারণ মানুষের বিন্দুমাত্র কিছু যায় আসে না। এগুলো নিয়ে ওদের নিজেদের অন্দরে মাথাব্যথা থাকতে পারে, মানুষের কোনও আগ্রহ নেই।"
কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে বিরোধীদের নিশানা
সদ্যঘোষিত বাজেট প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের দাবি, এই বাজেট আমজনতার মন জয় করেছে। তিনি বলেন, "বাজেট নিয়ে মানুষের আনন্দ কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, সেটা আমরা সোমবারই দেখেছি। দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সব মহলই অত্যন্ত খুশি। বিরোধীরা এই বাজেটের খামতি খুঁড়তে গিয়ে কিছুই খুঁজে পায়নি, তাই ওরা আনন্দ করতে পারছে না। বাকি দেশবাসী উৎসবে মেতেছে।"
বাজেটে সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ হ্রাস প্রসঙ্গে
সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কমা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাবে বিজেপির মূল মন্ত্র মনে করিয়ে দিয়ে দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট জানান, "আমরা 'সংখ্যালঘু' বলে আলাদা কোনও বিভাজন দেখি না। আমাদের নীতি একটাই—সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। মিড-ডে মিল, আবাস যোজনা থেকে শুরু করে অন্নপূর্ণা প্রকল্প—সব সরকারি সুবিধা দেশের প্রতিটি নাগরিক সমানভাবে পাবেন। কে আমাদের ভোট দিল, আর কে দিল না, তা মাথায় রেখে আমরা কাজ করি না। তাই আলাদা করে সংখ্যালঘু বলে কাউকে আলাদা দেখার কিছু নেই।"
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