Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /‘তৃণমূলের অস্তিত্বই নেই, কে থাকল আর কে বাদ গেল তাতে মানুষের কী!’ অভিষেকের নাম-বিতর্কে তোপ দিলীপ ঘোষের

‘তৃণমূলের অস্তিত্বই নেই, কে থাকল আর কে বাদ গেল তাতে মানুষের কী!’ অভিষেকের নাম-বিতর্কে তোপ দিলীপ ঘোষের

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে বিরোধীদের নিশানা, সিন্ডিকেট ও বাজেট ইস্যুতে সরব দিলীপ ঘোষ। বাজেট থেকে তৃণমূলের অন্দরের সমীকরণ, একাধিক ইস্যুতে সুর চড়ালেন বিজেপি নেতা। আলাদা করে সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই, আমাদের নীতি সবকা সাথ সবকা বিকাশ’ জানালেন মন্ত্রী। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 23, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:22 AM IST
‘তৃণমূলের অস্তিত্বই নেই, কে থাকল আর কে বাদ গেল তাতে মানুষের কী!’ অভিষেকের নাম-বিতর্কে তোপ দিলীপ ঘোষের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মহারাষ্ট্র থেকে নদীয়া! আবাসিক এলাকায় চলত ‘নকল-মেয়াদোত্তীর্ণ’ ওষুধের রমরমা, যৌথ অভিযা
Illegal Medicine54 min ago
2
Breaking news in bangla2 hrs ago
3
Lucknow FireJun 22
4
Aroop BiswasJun 22
5
Upper primary recruitmentJun 22