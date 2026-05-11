  TMC inner conflict: রক্তাক্ত তৃণমূল: বাইরে থেকে ছেলে এনে ভোট করিয়েছেন শশী পাঁজা, হারের পর বিস্ফোরক হেভিওয়েট তৃণমূল নেত্রী

TMC inner conflict: রক্তাক্ত তৃণমূল: 'বাইরে থেকে ছেলে এনে ভোট করিয়েছেন শশী পাঁজা', হারের পর বিস্ফোরক হেভিওয়েট তৃণমূল নেত্রী

Allegations against Shashi Panja: ইলোরা সাহা বলেছেন ভোটের দিন এবং প্রচারের প্রক্রিয়া নিয়ে। তাঁর দাবি, 'এলাকায় নিজেদের জনসমর্থন না থাকায় বা স্থানীয়দের ওপর ভরসা করতে না পেরে বাইরে থেকে ছেলেদের নিয়ে আসা হয়েছিল। তাদের দিয়েই মিছিল করানো হয়েছে এবং ভোট করানো হয়েছে।' 

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 11, 2026, 08:29 PM IST
TMC inner conflict: রক্তাক্ত তৃণমূল: 'বাইরে থেকে ছেলে এনে ভোট করিয়েছেন শশী পাঁজা', হারের পর বিস্ফোরক হেভিওয়েট তৃণমূল নেত্রী
শশী পাঁজার বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ

রক্তিমা দাস: রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতরে দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে। উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুরের প্রাক্তন বিধায়ক দলের হেভিওয়েট নেত্রী ও প্রাক্তন মন্ত্রী শশী পাঁজার বিরুদ্ধে এবার গুরুতর অভিযোগ। তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইলোরা সাহ বলেছেন--এলাকায় স্থানীয়দের গুরুত্ব না দিয়ে বাইরে থেকে ছেলে এনে ভোট ও মিছিল করেছেন শশী পাঁজা। তাঁর এই বিদ্রোহী অবস্থানে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল 

মূল অভিযোগ:

ইলোরা সাহার মূল অভিযোগ একনায়কতন্ত্র। সেইসঙ্গে কাউন্সিলরদের পাত্তা না দেওয়া। তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,'এলাকার বিধায়ক আমাদের সঙ্গে কখনই যোগাযোগ রাখতেন না। গোটা ভোট প্রক্রিয়ার সময় আমাদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছিল।' 

তাঁর দাবি, ওয়ার্ডের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এবং তাঁর অনুগামীদের বাদ রেখেই ভোটের কাজ স্থির করা হয়েছিল। এলাকার সাংগঠনিক কাজে কাউন্সিলরকে যুক্ত না করায় নিচুতলার কর্মীদের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ইলোরা সাহা বলেছেন ভোটের দিন এবং প্রচারের প্রক্রিয়া নিয়ে। তাঁর দাবি, 'এলাকায় নিজেদের জনসমর্থন না থাকায় বা স্থানীয়দের ওপর ভরসা করতে না পেরে বাইরে থেকে ছেলেদের নিয়ে আসা হয়েছিল। তাদের দিয়েই মিছিল করানো হয়েছে এবং ভোট করানো হয়েছে।' এই ‘বহিরাগত’ তত্ত্ব একসময় তৃণমূল বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করত, এখন দলের অন্দরেই সেই অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে পড়েছে ঘাসফুল শিবির।

ফেসবুক পোস্ট 

বিতর্কের সূত্রপাত ইলোরা সাহার একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নিয়ে। রাজ্যে নির্বাচনী ফলাফলের পর ফেসবুকে ‘গণতন্ত্রের জয়’ লিখে একটি পোস্ট করেছিলেন ইলোরা। তাঁর অভিযোগ, এই পোস্টের পর শশী পাঁজা তাঁকে জনসমক্ষে ‘দলবদলু’ বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ইলোরা বলেন, 'আমি দলেই রয়েছি, দলের কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করছি। অথচ সত্য কথা বলায় বা গণতন্ত্রের কথা বলায় আমাকে অপমান করা হচ্ছে।'

শীর্ষ নেতৃত্বের নীরবতা

ইলোরা সাহা শুধু শশী পাঁজাকে আক্রমণ করেই থেমে থাকেননি, তিনি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও হতাশ। তিনি জানান, দীর্ঘ সময় ধরে এই বঞ্চনা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়গুলো তিনি দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। ইলোরার কথায়, 'বারংবার লিখিত অভিযোগ করার পরেও কোনও উত্তর মেলেনি। কেন আমাদের অভিযোগের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, তা বোধগম্য নয়।'

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

কলকাতার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পর এবার ২৪ নম্বর ওয়ার্ড। একের পর এক কাউন্সিলর যেভাবে বিধায়ক ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন, তাতে রাজনৈতিক মহলের ধারণা— উত্তর কলকাতায় তৃণমূলের সাংগঠনিক কাঠামো এখন চরম সংকটে।

রাজ্যে যখন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, তখন তৃণমূলের অন্দরে এই বিদ্রোহ দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। শশী পাঁজার মতো অভিজ্ঞ নেত্রীর বিরুদ্ধে তাঁরই দলের কাউন্সিলরের এই অভিযোগ কেবল ব্যক্তিগত সংঘাত নয়, বরং দলের অন্তর্বর্তীকালীন ফাটলের একটি বড় প্রতিফলন। 

শশী পাঁজা বা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ নেন বা আদৌ কোনও তদন্ত হয় কি না, এখন সেটাই দেখার। তবে ইলোরা সাহার এই সাহসিকতা দলের অন্য বিক্ষুব্ধ নেতাদেরও মুখ খুলতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

