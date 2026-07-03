Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /এই অফিসটা আমাদের, তালা ঝুলিয়ে তৃণমূল ভবন কব্জা ঋত শিবিরের! ছুটে এলেন মমতাপন্থীরাও

'এই অফিসটা আমাদের', তালা ঝুলিয়ে তৃণমূল ভবন 'কব্জা' ঋত শিবিরের! ছুটে এলেন মমতাপন্থীরাও

TMC internal conflict: আজ, শুক্রবার বিকেলে তৃণমূল ভবনের কাছেই একটি ধাবায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বৈঠকে বসেছিলেন বিক্ষুদ্ধ বিধায়করা। এরপর হঠাত্‍ একদম নাটকীয় কায়দায় সোজা তৃণমূল ভবনে!

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 03, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:55 PM IST
'এই অফিসটা আমাদের', তালা ঝুলিয়ে তৃণমূল ভবন 'কব্জা' ঋত শিবিরের! ছুটে এলেন মমতাপন্থীরাও
Image Credit: তৃণমূল ভবন &#039;কব্জা&#039; ঋত শিবিরের! Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আসছে ভয়ংকর বৃষ্টি: ৬০-৭০ কিমি বেগে প্রবল বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ রাক্ষুসে ঝড়-দুর্যোগে
Bengal Weather Alert36 min ago
2
38 Parasites in brain1 hr ago
3
New EPFO rule1 hr ago
4
Venezuela quake miracle2 hrs ago
5
West Bengal free land records2 hrs ago