'এই অফিসটা আমাদের', তালা ঝুলিয়ে তৃণমূল ভবন 'কব্জা' ঋত শিবিরের! ছুটে এলেন মমতাপন্থীরাও

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূলে 'গৃহযুদ্ধ'। দল, প্রতীকের পর এবার পার্টি অফিসেরও দখল নিল বিক্ষুদ্ধরা। তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল মেট্রোপলিটনে তৃণমূল ভবনে।
আজ, শুক্রবার বিকেলে তৃণমূল ভবনের কাছেই একটি ধাবায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বৈঠকে বসেছিলেন বিক্ষুদ্ধ বিধায়করা। এরপর হঠাত্ একদম নাটকীয় কায়দায় সোজা তৃণমূল ভবনে! দলীয় অফিসেই ফের শুরু হয় বৈঠক। বৈঠক শেষে তৃণমূল ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে চলে যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খানরা।
ঋতশিবিরের বিধায়ক আখরুজ্জামানের সাফ কথা, 'আমরা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। এই অফিসটা আমাদের। আমাদের খবর আছে, যাঁদের নেতৃত্বে চলছিলাম, অফিসটা তারা মেনটেন করতে পারছে না। মালিক অফিস দখল করে নিয়েছে। ঘর ছাড়তে বলেছে'। জানান, 'আমরা মালিককে বলেছি, এই অফিসটা আমাদের আবেগ। এটা তৃণমূলের অফিস। এই অফিস চলবে। আমরা বসব। বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি'।
এদিকে খবর পেয়ে মেট্রোপলিটনে দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছন কুণাল ঘোষ-সহ কালীঘাট তৃণমূলের নেতারাও। আসে পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনীও। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনও তালা খোলা হয়নি।
ইএম বাইপাসের ধারে এই বিলাসবহুল বহুতলটির মালিক রাজ্যের অন্যতম নামী ডেকরেটার্স সংস্থা ‘মডার্ন ডেকরেটার্স’-এর কর্ণধার মন্টু সাহা। বাড়িটি ভাড়া নিয়েই চলছিল তৃণমূলের পার্টি অফিস। কিন্ত ভোটের পর বাড়িটি ফেরত চান তিনি। বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায়। শেষপর্যন্ত একটি ফ্লোর বাদ দিয়ে বাকি সবকটি ফ্লোর মালিক ফেরত পান বলে খবর।
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