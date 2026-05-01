Suvendu Adhikari on Strong Room: উনি জানেন হারছেন, তাই স্ট্রংরুমে বসে শোকসভা করছে তৃণমূল প্রার্থীরা, মমতাকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari on Strong Room: সাখাওয়াতে মমতার স্ট্রংরুম পরির্দশন নিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, চার ঘণ্টা কোনও প্রার্থী বা এজেন্টের ওই জায়গায় কাছে থাকতে দেওয়া উচিত নয়
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হতেই রাতে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের স্ট্রংরুম পরিদর্শনে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি প্রায় ৪ ঘণ্টা বসে থাকেন। এনিয়ে কটাক্ষ করেছিল বিজেপি। এবার শুক্রবার ভবানীপুরের দলীয় কার্য়ালয়ে গিয়ে ছোটখাটো বৈঠকের পরই চলে যান সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে। সেখানে স্ট্রংরুম পরির্দশন করেন।
স্ট্রংরুম পরির্দশনে গিয়ে শুভেন্দু সংবাদমাধ্য়মে বলেন, 'স্ট্রংরুমে ঘুরে দেখা আমার রুটিন কাজের মধ্যে পড়ে। তার জন্য ক্যামেরা, বড় গাড়িতে ওয়াশরুম, বিছানা, ফিস ফ্রাই, সিলড ওয়াটার আমার দরকার নেই।' তৃণমূল প্রার্থীরা দলে দলে স্ট্রংরুমে কেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু বলেন, ওখানে গিয়ে শোকসভা করছে তৃণমূল।
সাখাওয়াতে মমতার স্ট্রংরুম পরির্দশন নিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, চার ঘণ্টা কোনও প্রার্থী বা এজেন্টের ওই জায়গায় কাছে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। ওঁকে থাকার অনুমতি দিয়েছেন, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি এনিয়ে আরও বা এখানকার ইনচার্জের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করব না। কিন্তু উনি কালকে পরিকল্পনা করে বাড়িতে পরার শাড়ী পরে এখানে এসেছিলেন। উনি ওখানে থাকতেন। ওঁর একটা বদ অভ্যেস রয়েছে ধরনা দেওয়া। ফাইভ স্টার হোটেলের ওয়াশরুম এসেছিল। বিজেপি কর্মীরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই পালিয়ে য়েতে বাধ্য হয়েছেন। না হলে উনি পরিক্লপনা করে এসেছিলেন যতক্ষণ না হারছেন ততক্ষণ বলে থাকবেন।
ভবানীপুরের ভোট নিয়ে শুভেন্দু বলেন, উনি যা করছে তা পুরোটাই ড্রামা-নাটক। ওঁর পার্টি হারছে, উনি হারছেন। হতাশা ও রাজনৈতিক দেউলিয়া থেকে উনি এটা করছেন। আবার বলছি ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ১২-১৪ হাজার যে লিড পাবেন সেটা পাবেন। বাকী ৭টি ওয়ার্ডে লিড নেওয়ার কোনও জায়গা নেই।
ফলতার কয়েকটি বুথে পুননির্বাচন নিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, আমিও চাইছি ফলতায় পুননির্বাচন হোক। না হলেও অন্তত ৬০টি বুথে রিপোল হওয়া উচিত। অন্যদিকে, মগরাহাট পশ্টচিমের ১১টি বুথে ঠিক আছে। ডায়মন্ডহারবার বিধানসভায় ১৬টি বুথে রিপোল হওয়া উচিত ছিল। চারটেতে দিয়েছেন।
শুভন্দু বলেন, ৮০ শতাংশের বেশি হিন্দু ভোট একত্রিত হয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। উত্তর মালদার মত রাজ্যজুড়ে ৮৫ পার্সেন্ট হিন্দু বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। না হলে ফলতার হিন্দুরা রাস্তায় কাঠের গুঁড়ি ফেলে আজ কাঁদছে যে আমাদের ভোট দিতে দেয়নি বলে। এই অবস্থাটা বুঝেই হিন্দুরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দলে দলে ভোট দিয়েছে। ভবানীপুরের ৭০, ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০ পার্সেন্টের বেশি ভোট পড়ত না। সেখানে ৮০, ৮২, ৮৫ পার্সেন্ট পর্যন্ত হিন্দুরা ভোট দিয়েছে। শিক্ষিত, ফ্ল্যাটবাসী,ব্যবসায়ীরা ভোট দিয়েছে। এটা ভাল লক্ষণ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)