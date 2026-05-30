/Abhishek Banerjee Attaced: আমরা সংযত ছিলাম বলেই আজও তৃণমূল অক্ষত: শমীক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনারপুরে ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত দলের নেতা সঞ্জু কর্মকারের বাড়িতে গিয়ে আক্রান্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকে ঘিরে ধরে ডিম ছোড়া হয়, তাকে কিল ঘুঁসি মারা হয়। তার জামা ছিড়ে দেওয়া হয়। কোনওক্রমে বড় কোনও ঘটনা ঘটে যাওয়া থেকে অভিষেককে বাঁচায় পুলিস। এনিয়ে কথা বলতে গিয়ে হিংসা বর্জনের আহ্বান জানিয়েও তৃণমূলের অত্যাচার নিয়ে সরব রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পাশাপাশি এই ঘটনাকে জনরোষ হিসেবে মনে করছেন বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ।
অভিষেকের উপরে হামলার সময় পুলিস কেন নেই তা নিয়ে নিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, আমি বিরোধী দলনেতা। যা হয়েছে তা নিয়ে রাজ্য সরকার বলতে পারবে। তত্কালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে গাড়ির মধ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। বিরোধী দলনেতাকে সভাসমিতি করার জন্য ১০৪ বার হাইকোর্টে যেতে হয়েছিল। যে অত্যাচার তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের কর্মী, আমাদের মহিলাদের উপরে করেছে তাতে আমরা সংযত ছিলাম বলেই আজ তৃণমূল কংগ্রেস অক্ষত রয়েছে।
বিজেপি কর্মীদের উপরে হামলার কথা উল্লেখ করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ছেলে ভাত খাচ্ছে, মায়ের সামনে ছেলেকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। মহিলাদের মাথা ন্যাড়া করে তাকে দিয়ে থুতু চাঁটানো হয়েছে। নৈহাটিকে বিজেপি করার জন্য পুরুষকে উলঙ্গ করে তাতে থুতু চাঁটানো। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়ে বিজেপি প্রার্থীকে। অত্যাচার কিছু বাদ রেখেছে? সন্তোষ ট্রফি খেলা একজন ফুটবলার, স্যুইগির জিনিসপত্র সাপ্লাই করে জীবন ধারন করেন, তাঁকে বিজেপির বুথে বসার জন্য তাঁর নথ সাঁড়াশি দিয়ে উপড়ে নেওয়া হয়েছিল। তার পরেও তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কগুলো যে অক্ষত রয়েছে, এটাই হচ্ছে বিজেপি। বিজেপির কারণে রয়েছে। আজ যদি তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসত তাহলে আজ আমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। আমাদের ৫০০ কর্মী খুন হয়ে যেত। যদি কংগ্রেস বা সিপিএম হত তাহলে আজকে তিনি বিবৃতি দেওয়ার অবস্থায় থাকতেন না। অনেক আগেই লিনচিংয়ের শিকার হয়ে যেতেন। যে অত্যাচার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় হয়েছে, তিনটে সভাপতির গাড়ি ভাঙা হয়েছে। অকারণে মারধর করা হয়েছে মানুষকে। আমাদের জেলা সভাপতির কোমর চিরকালের মতো নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রুপা গঙ্গোপাধ্যায় তখন আমাদের মহিলা শাখার সভানেত্রী ছিলেন। কী করা হয়েছিল রূপা গাঙ্গুলীর সঙ্গে? ডায়মন্ড মডেল? প্রচার করতে এলেন না কেন? ফলতায় যে নির্বাচন হলে সেখানে প্রচার নেই কেন? কোথায় ডিজে? কোথায় রবীন্দ্র সংগীত? এসব রাজনীতিতে আর চলবে না। শান্ত থাকুন। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ভদ্রভাবে আচরণ করুন। হিংসা বর্জন করুন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে হিংসামুক্ত করার জন্য মানুষ রায় দিয়েছে। মানুষের আবেগকে মর্যাদা দিয়ে এই ধরনের কাজকর্ম থেকে বিরত থাকুন।
অভিষেকের উপরে হামলা নিয়ে তৃণমূল সংসদ সৌগত রায় বলেন, এই ঘটনার সর্বোতভাবে নিন্দা করি। এটাই বিজেপির আসল চেহারা। উপরে ওরা ভালোভাবে কথা বলছে। আর পেছনে গুন্ডাদের লেলিয়ে দিচ্ছে। আমরা কোথায় যেতে পারব না। আমরা গেলে আমাদের উপরে ডিম ছোড়া হবে। কয়েক দিন আগে আমার উপরেও ডিম ছোড়া হয়েছিল। অভিষেকের জামা ছেঁড়া হয়েছে। ওকে হেলমেট পরতে হয়েছে। কোনও প্রবল জনরোষ নয়, এগুলো বিজেপির গুন্ডাদের রোষ। বিজেপির গুন্ডা, লুম্পেনরাই এসব করেছে।
অন্যদিকে, বিজেপি বিধায়ক তাপস রায় বলেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা হলেও গত ১৫ বছর ধরে শুভেন্দু অধিকারীকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে, বিজেপির বিধায়ক, সাংসদকে এরা মেয়েদের দিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করাত। এখন বলব, অভিষেক সবকিছু ফেরত পাচ্ছে।
