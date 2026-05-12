/TMC: দেবাংশুর আইটি সেল আউট, কোর কমিটি ইন: ছাব্বিশে হারের ময়নাতদন্তে তৃণমূল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর প্রথম পদক্ষেপ। দেবাংশু ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দলের আইটি সেলের কমিটি ভেঙে দিল তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। তৈরি করা হল ৬ সদস্যের কোর কমিটি। SIR ও ভোটগণনার দিনে কারচুপির অভিযোগকে সামনে রেখে প্রচারের নামার নির্দেশ কোর কমিটিকে।
বাংলায় এবার গেরুয়া-রাজ। দুশোর বেশি আসনে জিতে এবার সরকার গড়ল বিজেপি। বিধানসভায় বিরোধী আসনে বসতে হবে তৃণমূলকে। হারের কারণ খুঁজতে কালীঘাটে বৈঠকে বসছে তৃণমূল। কবে? ১৪ মে, বৃহস্পতিবার। বৈঠকে আন্দোলনে রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হবে খবর। রাজ্য সবেমাত্র নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আপাতত ৬ মাস বা এক বছর বিরোধীদের হাতে তেমন কোনও ইস্যু থাকবে না। সেক্ষেত্রে তৃণমূলের মতো দলের সংগঠন ধরে রাখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। ফলে এই দুর্দিনে কারা নেত্রীর পাশ দেখতে রয়েছেন? এই বৈঠকের সেটাও দেখে নিতে চাইছেন মমতা।
বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করেছ তৃণমূল। ডেপুটি বিরোধী দলনেতা নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমা পাত্র। চিফ হুইপের ভূমিকায় দেখা যাবে ফিরহাদ হাকিমকে। আগামীকাল, বুধবার বিধায়কদের শপথের মাধ্য়মে শুরু হচ্ছে বিধানসভা অধিবেশন। অধিবেশনে ভোট কারচুরি, ভোট পরবর্তী হিংসা ইস্যুতে তৃণমূল বিধায়করা সরব হবেন বলে খবর।
এদিকে তৃণমূলের এই তত্পরতাকে আমল দিতে নারাজ বিজেপি। দলের নেতা দেবজিত্ সরকারের কটাক্ষ, 'তৃণমূল কংগ্রেস দলটি, একটি রাজনৈতিক দল বলে মান্যতা পেলে, সেটা কতটা রাজনৈতিক দল, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ, রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কহীন, যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়,সেই অ্যাইপ্য়াক ও প্রশাসনের একাংশকে নিয়ে তৃণমূলের কিছু মানুষ অদ্ভুত তন্ত্র চালাচ্ছিলেন , যেটা গণতন্ত্র নয়'। তাঁর দাবি, 'এই তৃণমূলীকরণের বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিয়েছে। দীর্ঘ ১৫ বছর এবং তার আগে ৩৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে রাহুগ্রস্ত হয়েছে,সেই রাহুমুক্তির দায় এখন বিজেপির। আমরা তাই নিয়ে ভাবছি। ওরা কী করল না করল, ওরা বাংলায় রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক'।
