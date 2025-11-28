SIR In Bengal: 'CCTV ফুটেজ প্রকাশ করুক'. তৃণমূলের সঙ্গে বৈঠকের পর কমিশনকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের!
ভোটমুখী বাংলায় SIR। কমিশন-তৃণমূল সংঘাত তুঙ্গে। 'ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য ফাঁস করছে', নির্বাচন কমিশনকে এবার একহাত নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 'কমিশনের দাবি কেবল বিভ্রান্তিকর নয়, মিথ্যা। অবিলম্বে CCTV ফুটেজ ও প্রতিটি প্রমাণ প্রকাশ করুক'।
এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে অভিষেক লিখেছেন, আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, কয়েক ঘণ্টা সময় সবসময়ই খুব কম। আপনার সামনে যে পাঁচটি মৌলিক প্রশ্ন রেখেছি, সেগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য যতখুশি সময় নিন। আমাদের কাছে ডিজিটাল প্রমাণ আছে, কীভাবে আপনাদের বয়ান পরিকল্পিত, মনগড়া ফাঁস হওয়া খবরের মাধ্যমে বিকৃত করা হচ্ছে। তাই কমিশন ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে সংঘাত বাধানোর আগে দু'বার ভাবুন'।
The Election Commission is deliberately planting selective leaks to falsely claim that they have provided a point-by-point rebuttal to the issues raised by the AITC delegation today. These assertions are not just misleading, they are OUTRIGHT LIES. If the EC truly has nothing to…
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 28, 2025
ঘটনাটি ঠিত কী? SIR নিয়ে এবার আরও বড় আন্দোলনের পথে তৃণমূল। সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠকে ১০ সাংসদকে নিয়ে একটি টিম তৈরি করেছিলেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। আজ, শুক্রবার দিল্লিতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূলের সেই ১০ সাংসদের প্রতিনিধি দল। বৈঠক শেষে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, 'যে পাঁচটা প্রশ্ন আমাদের দল থেকে করা হয়েছিল, তার কোনও উত্তর ছিল না। আমরা অনেক বড় গল্প শুনেছি। যেগুলির সঙ্গে এর উত্তরের কোনও মিল নেই'।
এদিকে কমিশন সূত্রে খবর, তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, 'আপনারা বিএলওদের ভয় দেখাবেন না। কাজে বাধা দেবেন না। শুধুমাত্র নাগরিক রাই যাতে ভোট দিতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করতেই এসআইআর করছে নির্বাচন কমিশন'। এরপরই পাল্টা সুর চড়াল তৃণমূল।
