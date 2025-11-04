English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: 'বাংলার ক্ষমতা কী আমরা দেখাব! ২ দিনে এই মিছিল হলে, ২ মাসে কী হবে...'

বাংলায় যেদিন SIR শুরু হল, সেদিনই পথে মমতা-অভিষেক। আজ, মঙ্গলবার রেড রোডে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশ থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল করল তৃণমূল।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 4, 2025, 04:52 PM IST
SIR in Bengal: 'বাংলার ক্ষমতা কী আমরা দেখাব! ২ দিনে এই মিছিল হলে, ২ মাসে কী হবে...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR-র  বিরোধিতায় কলকাতায় তৃণমূলের মহামিছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি, '২ দিনের ব্যবধানে যদি তৃণমূল এই মিছিল করতে পারে, আগামী ২ মাসের মধ্যে দিল্লিতে কী করতে পারে, বিজেপির বন্ধুদের একবার ভেবে দেখতে বলব।  আমাদের ধমকে, চমকে বড় বড় ভাষণ দিয়ে কোনও লাভ নেই'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  SIR In Bengal: মমতার ডাকে SIR-র বিরোধিতায় শহরে মিছিল, রাজপথে জনজোয়ার....

বাংলায় যেদিন SIR শুরু হল, সেদিনই পথে মমতা-অভিষেক। আজ, মঙ্গলবার রেড রোডে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশ থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল করল তৃণমূল। মিছিল শেষে অভিষেক বলেন,  'এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১ জুলাই যে আন্দোলন কলকাতার বুকে হয়েছিল। তখন তৃণমূল তৈরি  হয়নি। কংগ্রেসের ব্যানারে আন্দোলন হয়েছিল, সচিত্র পরিচয় পত্রের যে দাবি, মানুষের ভোটাধিকার ও  মৌলিক অধিকার থেকে মানুষকে যাঁরা বঞ্চিত করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা গর্জে উঠব। আগামীদিনেও যদি মানুষের অধিকারে আমাদের প্রাণ দিতে রাস্তা নামতে হয়, বিজেপির বিরুদ্ধে বঙ্গবাসী ইতস্তত বোধ করবে না। আমরা তৈরি আছি'।

অভিষেক সাফ কথা, 'যোগ্য ভোটারের থেকে নাম বাদ গেলে কী হবে সেই ক্ষমতা দেখাব। যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁরা সবাই বৈধ ভোটার ছিল। এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে। এর জবাব দেওয়া হবে।  আগামীদিন দিল্লি যাওয়া হবে। দিল্লি যেতে প্রস্তুত থাকুন'। বলেন, 'অমিত শাহের দম থাকলে সামনে এসে বলুন, লালকৃষ্ণ আডবাণী ভোট দিতে পারবেন না। কারণ ওনার জন্ম করাচিতে। মতুয়াদের ভোট নিয়েছে। আর এখন বলছে যেতে হবে সিএএ ক্যাম্পে। এদের কাউকে বাংলাদেশে পাঠাতে দেব না। গেলে আমাদের মরদেহের ওপর দিয়ে যেতে হবে। এখন তো শুনছি মতুয়া মহাসংঘের নামে ৮০০ টাকা করে নিচ্ছে'।

অভিষেকের আরও বক্তব্য,  '১৬,১৯,২১,২৪ হেরেছে তাই  বাংলায় SIR করেছে। সবাই দিল্লি যেতে প্রস্তুত হন। বাংলার ক্ষমতা কি আমরা দেখাব। জনগর্জন কাকে বলে দেখাব। আগে আমাদের থেকে যে কাগজ চাইছে, তারা আগে বাবা-ঠাকুর্দার কাগজ দেখাও'।

আরও পড়ুন: Digha Jagannath Temple: দীঘার জগন্নাথ মন্দিরকে কি 'ধাম' বলা যাবে? বিশ্ব হিন্দু পরিষদের করা মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট বলে দিল...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR in BengaAbhishek BanerjeeTMC
পরবর্তী
খবর

Kolkata Incident: বটিঁতে মুরগি কাটা পাড়ার বাবলু প্রেমিকাকে মারতে এত ছক! হরিদেবপুরে হতবাক পুলিস...
.

পরবর্তী খবর

SSC Group Group D tainted list: বিগ ব্রেকিং! প্রকাশ হল ৩৫১২ অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা... দে...