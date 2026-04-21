West Bengal Assembly Election 2026: হলফনামায় ভুল তথ্য়, আয়-ব্যয়ের হিসেবে গরমিল--অভিযোগের জেরে প্রার্থীপদ বাতিল হেভিওয়েট TMC নেতার?

West Bengal Assembly Election 2026: হলফনামায় ভুল তথ্য়, আয়-ব্যয়ের হিসেবে গরমিল--অভিযোগের জেরে প্রার্থীপদ বাতিল হেভিওয়েট TMC নেতার?
West Bengal Assembly Election 2026: দিন কয়েক আগেই বাড়িতে ও নির্বাচনী কার্যালয়ে হানা দিয়েছিলেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। এবার রিপোর্ট জমা পড়ল নি্র্বাচন কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে বাড়ি, এমনকী নির্বাচনে কার্যালয়েও আয়করের হানা। এবার কি রাসবিহারী কেন্দ্রে প্রার্থীপদও বাতিল হবে হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা দেবাশিষ কুমারের? নির্বাচনী হলফনামায় তাঁর ঘোষিত সম্পত্তির তথ্য অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে আয়কর দফতর। সূত্রের খবর তেমনই।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: 'দিদি ও দিদি' বলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন মোদী, এবার 'এই দিদি' বলে চাপে পড়লেন শাহ: প্রশ্ন, এটা রাজনৈতিক ভাষা না নারীর প্রতি অসম্মান?
ছাব্বিশে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট কলকাতায়। রাসবিহারী কেন্দ্রে এবারও তৃণমূল প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক দেবাশিষ কুমার। উলটোদিকে বিজেপির স্বপন দাশগুপ্ত।
এদিকে আয়কর দফতরের স্ক্যানারে দেবাশিষ কুমার। গত শুক্রবার মনোহর পুকুর রোডে তাঁর বাড়ি ও দেশপ্রিয় পার্ক লাগোয়া নির্বাচনী কার্যালয়ে তল্লাশি চালান আয়কর দফতর। সূত্রের খবর, সেই অভিযানে আনুমানিক ১.৭৫ কোটি টাকার হিরে গয়না, সোনা ও সোনার বার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া গিয়েছে নগদ ৬ লক্ষ টাকা। ওই ব্য়বসায়িক প্রতিষ্ঠানের যুক্ত রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী।
হলফনামার সাথে অসংগতি
সূত্রের খবর, নির্বাচনী হলফনামায় হিরের গয়না এবং সোনার বারের মতো মূল্যবান সামগ্রীর কথা উল্লেখ করেননি দেবাশিষ কুমার। আয়কর দফতরের অভিযোগে যে পরিমাণ সোনা পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে হলফনামা দেওয়া তথ্যও মিলছে না। বস্তুত, দেবাশিষ কুমারের স্ত্রী আয় সংক্রান্ত তথ্যেও গরমিল। স্রেফ রাসবিহারী কেন্দ্রে তৃণমূলকে প্রার্থীকে নোটিশ ধরানোই নয় নির্বাচন কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রিপোর্টও পাঠিয়েছে আয়কর দফতর।
The Income Tax Department has identified discrepancies in the declaration of assets by TMC MLA Debasish Kumar during recent search and seizure operations conducted on April 17, 2026. Searches were carried out at premises linked to the MLA and his associates on allegations of…
— ANI (@ANI) April 21, 2026
রেহাই পাননি ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব মিরাজ শাহ। তাঁর এলগিনে বাড়িতে তল্লাশি চালান আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। কবে? যেদিন দেবাশিষ কুমারের বাড়ি ও নির্বাচনী কার্যালয়ে তল্লাশি হয়. সেদিনই। সূত্রের খবর, তাঁর বাড়িতে থেকে আগেও সোনা পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ৮.০৮ কেজি সোনার বারে বিদেশের হলমার্ক রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স তথ্য পাঠিয়েছে আয়কর দফতর।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় এবার বাইক চলাচলও নিষিদ্ধ: তবে কি বন্ধ হবে Swiggy-Zomato-Blinkit থেকে Ola-Uber-Rapido?
