  • West Bengal Assembly Election 2026: হলফনামায় ভুল তথ্য়, আয়-ব্যয়ের হিসেবে গরমিল--অভিযোগের জেরে প্রার্থীপদ বাতিল হেভিওয়েট TMC নেতার?

West Bengal Assembly Election 2026:  দিন কয়েক  আগেই বাড়িতে ও নির্বাচনী কার্যালয়ে হানা দিয়েছিলেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা।  এবার রিপোর্ট জমা পড়ল নি্র্বাচন  কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 21, 2026, 07:29 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে বাড়ি, এমনকী নির্বাচনে কার্যালয়েও আয়করের হানা। এবার কি রাসবিহারী কেন্দ্রে প্রার্থীপদও বাতিল হবে হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা দেবাশিষ কুমারের? নির্বাচনী হলফনামায় তাঁর ঘোষিত সম্পত্তির তথ্য অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে আয়কর দফতর। সূত্রের খবর তেমনই।

ছাব্বিশে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট কলকাতায়। রাসবিহারী কেন্দ্রে এবারও তৃণমূল প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক দেবাশিষ কুমার। উলটোদিকে বিজেপির স্বপন দাশগুপ্ত।

এদিকে আয়কর দফতরের স্ক্যানারে দেবাশিষ কুমার। গত শুক্রবার মনোহর পুকুর রোডে তাঁর বাড়ি ও দেশপ্রিয় পার্ক লাগোয়া নির্বাচনী কার্যালয়ে তল্লাশি চালান আয়কর দফতর। সূত্রের খবর, সেই অভিযানে আনুমানিক ১.৭৫ কোটি টাকার হিরে গয়না, সোনা ও সোনার বার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া গিয়েছে নগদ ৬ লক্ষ টাকা। ওই ব্য়বসায়িক প্রতিষ্ঠানের যুক্ত রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী।

হলফনামার সাথে অসংগতি

সূত্রের খবর, নির্বাচনী হলফনামায় হিরের গয়না এবং সোনার বারের মতো মূল্যবান সামগ্রীর কথা উল্লেখ করেননি দেবাশিষ কুমার। আয়কর দফতরের অভিযোগে যে পরিমাণ সোনা পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে হলফনামা দেওয়া তথ্যও মিলছে না। বস্তুত, দেবাশিষ কুমারের স্ত্রী আয় সংক্রান্ত তথ্যেও গরমিল। স্রেফ রাসবিহারী কেন্দ্রে তৃণমূলকে প্রার্থীকে নোটিশ ধরানোই নয় নির্বাচন কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রিপোর্টও পাঠিয়েছে আয়কর দফতর।

 

রেহাই পাননি ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব মিরাজ শাহ। তাঁর এলগিনে বাড়িতে তল্লাশি চালান আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। কবে? যেদিন দেবাশিষ কুমারের বাড়ি ও নির্বাচনী কার্যালয়ে তল্লাশি হয়. সেদিনই। সূত্রের খবর, তাঁর বাড়িতে থেকে আগেও সোনা পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ৮.০৮ কেজি সোনার বারে বিদেশের হলমার্ক রয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য  ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স তথ্য পাঠিয়েছে আয়কর দফতর।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Debashis Kumar IT raidTMC leader asset discrepancyRasbehari constituency candidate controversy
