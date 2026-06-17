Sabyasachi Dutta: 'তোলাবাজির টাকায় কেনা হত সোনা!' ৫ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ, জামিন খারিজ হয়ে ফের পুলিসের খাঁচায় সব্যসাচী

নান্টু হাজরা: আট দিনের পুলিস হেফাজত শেষে বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত এবং তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বিদ্যুৎ গাঙ্গুলিকে বুধবার বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ফের বড় ধাক্কা খেল অভিযুক্ত পক্ষ। দু’পক্ষের দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শেষে বিচারক তাঁদের আবারও ৬ দিনের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার তদন্তে ইতিমধ্যেই কোটি কোটি টাকার নগদ, সোনা এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে।
আদালতে দু’পক্ষের সওয়াল-জবাব
আদালতে সব্যসাচী দত্তের আইনজীবী জামিনের আবেদন জানিয়ে বলেন, "গত আট দিন পুলিস হেফাজতে রেখে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। রাজারহাটের বাড়ি থেকে ১৫টি লেডিস ব্যাগ, গাড়ি এবং সোনা কেনার রসিদ উদ্ধার হলেও আমরা এখনও কোনও 'সিজার লিস্ট' পাইনি। সব্যসাচী বাবু পুলিসকে সব রকম সহযোগিতা করছেন, তাই নতুন করে পুলিস হেফাজতের কোনো প্রয়োজন নেই।" বিদ্যুৎ গাঙ্গুলির আইনজীবীর সওয়াল, তাঁর মক্কেলের অসুস্থতার দোহাই দিয়ে যে কোনো শর্তে জামিনের প্রার্থনা করেন।
জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে সরকারি আইনজীবী আদালতে জানান, তোলাবাজির টাকা দিয়ে বিপুল পরিমাণ সোনা কেনা হয়েছে, যার কিছু অংশ উদ্ধার হলেও বাকিটা এখনও সিজ করা বাকি। একটি গাড়ি সিজ করা হলেও অন্য একটি গাড়ির হদিস মেলেনি, শুধু রসিদ মিলেছে। বিদ্যুৎ গাঙ্গুলির কাছ থেকে একটি অডিয়ো ক্লিপ জব্দ করা হয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট যে তিনি সব্যসাচী দত্তের হয়ে টাকা কালেকশন বা তোলাবাজি করতেন। এই চক্রে আরও ৪-৫ জন জড়িত রয়েছে। অভিযোগকারীর আইনজীবী সরাসরি দাবি করেন, "চেয়ারম্যান এবং বিধায়ক পদে থেকে কত টাকা তোলাবাজি করা হয়েছে, তা এই বিপুল সম্পত্তি দেখলেই বোঝা যায়। অডিয়ো রেকর্ডিংয়ে পরিষ্কার টাকা চাওয়ার প্রমাণ রয়েছে।"
তদন্তে কোটি কোটি টাকার হদিস
তদন্তকারী সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সব্যসাচী দত্তের এই তোলাবাজি মামলার জল অনেক দূর গড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর ৫টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে এবং কোটি কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি পুলিসের নজরে রয়েছে। এই মামলার গভীরতা এবং বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিস সব্যসাচীর ৬ দিন এবং বিদ্যুতের ১০ দিনের হেফাজত চেয়েছিল। তবে বিচারক দুজনকেই আগামী ৬ দিন পুলিসি জেরার মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দেন।
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