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Sabyasachi Dutta: 'তোলাবাজির টাকায় কেনা হত সোনা!' ৫ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ, জামিন খারিজ হয়ে ফের পুলিসের খাঁচায় সব্যসাচী

Setback for Sabyasachi Dutta: তোলাবাজি মামলায় জোর ধাক্কা। ৬ দিনের পুলিস হেফাজতে সব্যসাচী দত্ত ও ১০ দিনের হেফাজত ঘনিষ্ঠ বিদ্যুৎ গাঙ্গুলির, আদালতে কোটি কোটির সম্পত্তির হদিস। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 17, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:14 PM IST
Sabyasachi Dutta: 'তোলাবাজির টাকায় কেনা হত সোনা!' ৫ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ, জামিন খারিজ হয়ে ফের পুলিসের খাঁচায় সব্যসাচী
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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