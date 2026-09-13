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আচমকাই সল্টলেকে বিজেপির পার্টি অফিসে প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তারক সিং, কথা সুনীল বনসলের সঙ্গেও

Tarak Singh in BJP Office: রাজ্যে সরকার বদলের পর কলকাতা পুরসভার কাজকর্ম নিয়ে প্রচুর অভিযোগ উঠতে শুরু করে। পদ থেকে ইস্তফা দেন পুরসভার জঞ্জাল সাফাই বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 13, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:45 PM IST
আচমকাই সল্টলেকে বিজেপির পার্টি অফিসে প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তারক সিং, কথা সুনীল বনসলের সঙ্গেও

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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