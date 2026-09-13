/আচমকাই সল্টলেকে বিজেপির পার্টি অফিসে প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তারক সিং, কথা সুনীল বনসলের সঙ্গেও

মৌমিতা চক্রবর্তী: পুজোর পরেই হতে পারে পুর ভোট। তার আগে রবিবার হঠাত্ই সল্টলেকে বিজেপির পার্টি অফিসে সপরিবারে প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তারক সিং। ঋতব্রত শিবিবের তারক সিংয়ের বিজেপির পার্টি অফিসে যাওয়ার যে কারণই থাক না কেন, এনিয়ে একটা রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হয়েই গেল। তবে সেসব কথা উড়িয়ে বিজেপির পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে তাঁর আসার কারণ জানালেন তারক।
কী বললেন প্রাক্তন মেয়র পারিষদ? তারক সিং বলেন, আমার এলাকায় আমার বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ তুলছে অনেকে। আমার মেয়ে এবং আমার ছেলের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দেওয়া হচ্ছে। যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে তার কোনও ভিত্তি নেই। সেই বিষয়ে অভিযোগ জানাতে রাজ্য বিজেপি দপ্তরে এসেছিলাম।
বিজেপি নেতা সুনীল বনসলের সঙ্গেও কথা হয় তারক সিংয়ের। এনিয়ে তারক সিং বলেন, সুনীল বনসালের সঙ্গে দেখা হয়েছে আলোচনা হয়েছে। রাজ্য পুলিসের কাছে অভিযোগ জানিয়ে, থানায় অভিযোগ জানিয়ে কোনও সুরাহা মেলেনি। স্থানীয় বিধায়ককে অভিযোগ জানিয়ে কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। সে কারণেই বিজেপি দপ্তরে অভিযোগ জানাতে আসা।
উল্লেখ্য, এদিন তৃণমূলের প্রতীক সমস্যা নিয়ে কিছু বলতে চাননি তারক সিং। বর্তমানে তিনি কোন তৃণমূলে তা নিয়ে কিছু বলতে অস্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন, এলাকার একগুচ্ছ লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতেই তিনি সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে এসেছেন বলে জানান। বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের কাছেও এনিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগ জানানো হচ্ছে, তাদের বিরক্ত করা হচ্ছে বলে দাবি তাঁর।
উল্লেখ্য, রাজ্যে সরকার বদলের প্রভাব পড়ে কলকাতা পুরসভার উপরেও। কলকাতা পুরসভার কাজকর্ম নিয়ে প্রচুর অভিযোগ উঠে আসতে শুরু করে। এরকম এক পরিস্থিতিতেই নিজের পদ থেকে ইস্তফা দেন পুরসভার জঞ্জাল সাফাই বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং।
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