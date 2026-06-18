/বিধানসভায় দেখা হল, কিন্তু কথা হল না! একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন কুণাল-নয়না

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূলের ভাঙনেও শিবির বদলাননি। দু'জনেই এখনও মমতাপন্থী। কিন্তু ইদানিং বাকবিতণ্ডা চরমে। অতঃপর বিধানসভায় দেখা। কিন্তু প্রথমদিনের অধিবেশনে একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়েই রইলেন এন্টালির তৃণমূল নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় আর বেলেঘাটা কুণাল ঘোষ।
আজ, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল বিধানসভার অধিবেশন। অধিবেশন কক্ষে কুণাল যে সিটে বসেছিলেন, তার ঠিক পিছনের সিটেই ছিলেন নয়না। কিন্তু কেউ-ই কারও সঙ্গে কথা বলেননি। এরপর অধিবেশন শেষে বেরিয়ে যান দু'জনে।
আসলে, নয়নার স্বামী সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম লিখিয়েছেন তৃণমূলের বিক্ষুদ্ধ শিবিরে। আরেক সাংসদ শতাব্দী রায়ের দিল্লিতে গিয়ে দেখা করে এসেছেন বিজেপি নেতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে। তারপর থেকে সুদীপকে লাগাতার নিশানা করে চলেছে কুণাল। এমনকী, নয়নাকেও নিয়েও 'বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি' এবং 'ভ্রাম্যমাণ বিউটি পার্লারে'র মতো মন্তব্য করেছেন তিনি।
পালটা মুখ খুলেছেন নয়নাও। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'অনেকে দায়িত্ব নিয়ে অনেক জল্পনা করে ফেলছে। আমি ফ্রি হলেও, ফ্রি-র একটা আত্মমর্যাদা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে। একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং একই দলের নেতা হয়ে তিনি কীভাবে এমন ভাষা ব্যবহার করতে পারেন? ওনার এই মন্তব্য আমার আত্মসম্মানে লেগেছে, যা ওনার কাছ থেকে আমি আশা করিনি।' জানিয়ে দিয়েছেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা একান্তই ব্যক্তিগত। সেই সিদ্ধান্তের তিনি সহমত নন।
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