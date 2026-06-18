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বিধানসভায় দেখা হল, কিন্তু কথা হল না! একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন কুণাল-নয়না

তৃণমূলের ভাঙনেও শিবির বদলাননি। দু'জনেই এখনও মমতাপন্থী। কিন্তু ইদানিং বাকবিতণ্ডা  চরমে। অতঃপর বিধানসভায় দেখা। কিন্তু প্রথমদিনের অধিবেশনে একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়েই রইলেন এন্টালির তৃণমূল নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় আর বেলেঘাটা কুণাল ঘোষ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 18, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:52 PM IST
বিধানসভায় দেখা হল, কিন্তু কথা হল না! একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন কুণাল-নয়না

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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বিধানসভায় দেখা হল, কিন্তু কথা হল না! একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন কুণাল-নয়না
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