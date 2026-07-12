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তৃণমূল, তুমি কার? 'মগের মুলুক চলবে না', আদালতের রায় শুনিয়ে দিলেন ঋতব্রত

Ritabrata Banerjee:  'কেউ আসল নকল বিতর্ক তৈরি করতে চাইলে বলব, আদালতের এই রায় দেখে নিন। এই কমিটি বাদে কেউ নিজেদের তৃণমূল বলে দাবি করলে সেটা অবৈধ। এই কমিটি বাদে কেউ নিজেদের তৃণমূল বলে দাবি করলে সেটা অবৈধ'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 12, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:43 PM IST
তৃণমূল, তুমি কার? 'মগের মুলুক চলবে না', আদালতের রায় শুনিয়ে দিলেন ঋতব্রত
Image Credit: আদালতের রায় শুনিয়ে দিলেন ঋতব্রতSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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