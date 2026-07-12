তৃণমূল, তুমি কার? 'মগের মুলুক চলবে না', আদালতের রায় শুনিয়ে দিলেন ঋতব্রত

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূল, তুমি কার? ফয়সালা হয়ে গেল আদালতেই! সাংবাদিক বৈঠকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, '২২ জুন জাতীয় কর্মসমিতির মিটিংয়ের ভিত্তিতে যে কমিটি তৈরি হয়েছিল সেটাই একমাত্র আইনগত স্বীকৃত দল। কেউ আসল নকল বিতর্ক তৈরি করতে চাইলে বলব, আদালতের এই রায় দেখে নিন। এই কমিটি বাদে কেউ নিজেদের তৃণমূল বলে দাবি করলে সেটা অবৈধ। এই কমিটি বাদে কেউ নিজেদের তৃণমূল বলে দাবি করলে সেটা অবৈধ'।
ঋতব্রত বলেন, 'আমরা যে দাবি করেছিলাম, তাতেই সিলমোহর দিয়েছে আদালত। নিয়ম নীতি মেনে পার্টির ফান্ড,নাম এরা ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। যারা পার্টি অফিস গুলোতে জোর করে ঢুকতে যাবেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ করব। মগের মুলুক চলবে না। কোর্টের রায় নিয়ে যারা উল্লসিত হন তাদের নিশ্চয়ই এই রায় বুঝতে অসুবিধা হবে না'।
বিরোধী দলনেতা জানান, 'সাধারণ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা আলিপুর আদালতে একটা মামলা করেছিল। অরূপ রায় আমাদের চেয়ারপার্সন ঘোষিত হন। তারপর তৃণমূলের নাম করে কিছু লোক আমাদের নানা পার্টি অফিসে ঢুকে অশান্তি করছিল। তার ভিত্তিতে এই মামলা'।
আদালতে রায়ে কপি হাতে ঋতব্রত আরও বক্তব্য, 'এই কমিটি বাদে আর কেউ যদি তাদের নিজেদের কমিটি মেম্বার বলে দাবি করে তাহলে তাদের এসব থেকে দূরে থাকতে বলা হচ্ছে। তারা পার্টির নামে কোনও অর্ডার করা যাবে না, পার্টির ফান্ড ব্যবহার করা যাবে না, অফিস ব্যবহার করা যাবে না। কেউ যদি অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন কমিটি ছাড়া অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নামে কোনও কাজ করতে চান সেটা পারবেন না। মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবন এরা ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবেন না। অবাঞ্ছিত যারা নিজেদের তৃণমূল দাবি করে পার্টি অফিসে ঢুকতে চাইবে তারা এসব থেকে দূরে থাকবেন। পার্টির শাসনতন্ত্র চালানোর ক্ষেত্রেও এই কমিটির বাইরে কেউ নাক গলাতে পারবে না'।
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