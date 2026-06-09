/Mala Roy: মমতার খাসতালুকে বড় ধাক্কা, ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের তালিকায় নাম জড়াল মালা রায়েরও, তৃণমূলে বড় ধস

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে চলা ভাঙন ও বিদ্রোহের আগুনে এবার যোগ হল আরও এক বড় নাম। রাজনৈতিক মহলে খবর, কলকাতার দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ও এবার বিক্ষুব্ধ শিবিরে যোগ দিচ্ছেব। কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং শর্মিলা সরকারের পর মালা রায়ের মতো হেভিওয়েট নেত্রীর এই পদক্ষেপ তৃণমূলের অন্দরে বড়সড় ধস নামাল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
বিক্ষুব্ধ শিবিরে মালা রায়: দক্ষিণ কলকাতার বড় ধাক্কা
তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং কলকাতার দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর ও সাংসদ মালা রায়। লোকসভায় তৃণমূলের যে ২০ জন সাংসদ এনডিএ শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি পাঠিয়েছেন এবং আলাদা বসার আসন চেয়েছেন, সেই তালিকায় মালা রায়ের নামও রয়েছে বলে সূত্রের দাবি। দক্ষিণ কলকাতার মতো তৃণমূলের খাসতালুকে এই ভাঙন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কপালে চিন্তার ভাঁজ গভীর করেছে।
কেন এই দলবদল?
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকেই দলের অন্দরে ক্ষোভের লাভা ফুটছিল। সূত্রের খবর, দলের একাংশের দুর্নীতি, স্বৈরাচারী মনোভাব এবং যোগ্য নেতাদের গুরুত্ব না দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখার যে নীতি সাম্প্রতিককালে দেখা গিয়েছে, তাতেই ক্ষুব্ধ ছিলেন মালা রায়। বিশেষ করে সরকারি কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দলের সাংগঠনিক ব্যর্থতার জেরেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা।
নজিরবিহীন সংকটে ঘাসফুল শিবির
কাকলি ঘোষ দস্তিদারের বিস্ফোরক দাবির পর মালা রায়ের বিক্ষুব্ধ শিবিরে যোগ দেওয়ার খবর ছড়াতেই রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। যেখানে একসময় দলনেত্রীর প্রতি আনুগত্য নিয়ে কোনও কথা হত না, সেখানে একের পর এক প্রবীণ ও বিশ্বস্ত সাংসদ যেভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন, তা সংসদীয় রাজনীতিতে তৃণমূলকে এক চরম অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া: মালা রায়ের এই পদক্ষেপের পর তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে তাঁর এই শিবির বদল লোকসভায় তৃণমূলের শক্তিকে যে অনেকটাই খর্ব করল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এবার দেখার, এই বিদ্রোহী সাংসদেরা আগামী দিনে নতুন কোনও মঞ্চ গঠন করেন নাকি সরাসরি এনডিএ-র হাত ধরেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)