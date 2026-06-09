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Mala Roy: মমতার খাসতালুকে বড় ধাক্কা, ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের তালিকায় নাম জড়াল মালা রায়েরও, তৃণমূলে বড় ধস

TMC: ২০২৬-এর নির্বাচনী বিপর্যয় এবং দলের অভ্যন্তরীণ স্বৈরাচারের জেরে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পর তাঁর এই পদক্ষেপ লোকসভায় তৃণমূলের শক্তিকে বড়সড় ধাক্কা দিল।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 09, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:31 PM IST
Mala Roy: মমতার খাসতালুকে বড় ধাক্কা, ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের তালিকায় নাম জড়াল মালা রায়েরও, তৃণমূলে বড় ধস
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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