/TMC rebel MPs list: দিদির সঙ্গে দূরত্ব? তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের তালিকায় রচনা-দেব-সায়নীরা! ১৯ জনের তালিকা একনজরে

মৌমিতা চক্রবর্তী: জল্পনার অবসান। বিধানসভার পর এবার লোকসভাতেও ভাঙন তৃণমূলের। মমতার হাত ছাড়বেন কারা? বিদ্রোহী সাংসদের তালিকাও প্রকাশ্যে চলে এল। তালিকায় রয়েছেন মমতা ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কাকলি ঘোষ দস্তিদার,মালা রায়,পার্থ ভৌমিক,রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়,দেব,সায়নী ঘোষেরা। বাদ যাননি শত্রুঘ্ন সিনহা, ইউসুফ পাঠানও।
তৃণমূলে বিদ্রোহী ১৯
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কাকলি ঘোষ (বারাসাত)
জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া (কোচবিহার)
খলিলুর রহমান (জঙ্গিপুর)
ইউসুফ পাঠান (বহরমপুর)
আবু তাহের খান (মুর্শিদাবাদ)
পার্থ ভৌমিক (ব্যারাকপুর)
বাপি হালদার (মথুরাপুর)
সায়নী ঘোষ (যাদবপুর)
মালা রায় (কলকাতা দক্ষিণ)
মিতালী বাগ (আরামবাগ)
দীপক অধিকারী (ঘাটাল)
কালীপদ সরেন (ঝাড়গ্রাম)
জুন মালিয়া (মেদিনীপুর)
অরূপ চক্রবর্তী (বাঁকুড়া)
ডঃ শর্মিলা সরকার (বর্ধমান পূর্ব)
শত্রুঘ্ন সিনহা (আসানসোল)
অসিত কুমার মাল (বোলপুর)
শতাব্দী রায় (বীরভূম)
রচনা ব্যানার্জী (হুগলি)
বিদ্রোহীদের তালিকায় উল্লেখযোগ্যভাবে নাম রয়েছে ঘাটালের তারকা সাংসদ দেব ওরফে দীপক অধিকারীর। গতকাল মঙ্গলবার কোলাঘাটে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু নিজেই আবার বিদ্রোহী হওয়ার জল্পনা জলও ঢেলে দিয়েছিলেন।
সাংবাদিক প্রশ্নের উত্তরে দেবে সটান জবাব ছিল, দেবের সটান জবাব ছিল, 'আমাকে তোমরা ২০১৪ থেকে দেখছ সাংসদ হিসেবে। আমি সারাজীবনই সৌজন্যের রাজনীতি করে এসেছি। আজকে তো নতুন নয়! আজ লোকে যদি বলে দেব পাল্টে গিয়েছে!দেব পাল্টায়নি। দেব সবসময় একটাই রাজনীতি করেছে— মানুষকে এক রাখার রাজনীতি, মানুষকে ভালবাসা দেওয়ার রাজনীতি করেছে। এবং যেই হোন না কেন, যে দলেরই হোন না কেন, আমি সম্মান দিয়েছি। আজ পর্যন্ত মঞ্চ থেকে কাউকে আক্রমণ, অপমান করিনি'।
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