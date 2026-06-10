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TMC rebel MPs list: দিদির সঙ্গে দূরত্ব? তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের তালিকায় রচনা-দেব-সায়নীরা! ১৯ জনের তালিকা একনজরে

TMC rebel MPs list:  সংসদেরও এবার ভেঙে খান খান তৃণমূল। আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি চেয়ে লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি ১৯ সাংসদের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 10, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:42 PM IST
TMC rebel MPs list: দিদির সঙ্গে দূরত্ব? তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের তালিকায় রচনা-দেব-সায়নীরা! ১৯ জনের তালিকা একনজরে
Image Credit: লোকসভায় ঘর ভাঙল তৃণমূলের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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