/TMC MLA surrender: ভোটের ফল বেরোতেই তিলজলায় অশান্তি: আদালতে গিয়ে এবার আত্মসমর্পণ তৃণমূল বিধায়কের

TMC MLA surrender: বাংলায় গেরুয়া ঝড়ে তৃণমূলের যে ক'জন প্রার্থী নিজেদের গড়রক্ষা করতে পেরেছেন, তাঁদের অন্য়তম এই বিধায়ক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের ফল প্রকাশের পর তিলজলায় অশান্তি। আলিপুর আদালতে গিয়ে এবার আত্মসমর্পণ করলেন তৃণমূল বিধায়ক জাভেদ আহমেদ খান।
বাংলায় গেরুয়া ঝড়ে তৃণমূলের যে ক'জন প্রার্থী নিজেদের গড়রক্ষা করতে পেরেছেন, তাঁদের অন্য়তম জাভেদ খান। কসবা থেকে এবারও জিতেছেন তিনি। কিন্তু সেই তৃণমূল বিধায়কই আবার তিলজলায় অশান্তির মামলায় অভিযুক্ত। জাভেদ খান-সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে করা হয় থানায়। তিলজলা অশান্তিতে বাকী ১০ অভিযুক্তই জামিন পেয়ে গিয়েছেন বলে খবর। কিন্তু তৃণমূল বিধায়ক এতদিন আদালতে হাজিরা দেননি। আজ, বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি।
যেদিন ভোটের ফল বেরোয়, সেদিনেরই ঘটনা। অভিযোগ, ৪ মে টালিগঞ্জ থানায় এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখান দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূল সাংসদ মালা রায় ও তাঁর ছেলে নির্বাণ। সঙ্গে মারধর ও হুমকিও! সাংসদ, তাঁর ছেলে-সহ মোট ২৪ জনের বিরুদ্ধে FIR করা হয় টালিগঞ্জ থানায়। অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলায় রুজু করে পুলিস। সেই মামলায় আলিপুর মুখ্যবিচারবিভাগীয় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিলেন সাংসদ ও তাঁর ছেলে।
রাতে ফেসবুক পোস্টে মালা লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর, ৪ঠা মে ২০২৬-এর পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি, যারা অতীতে অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বর্তমানে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে দল পরিবর্তন করেছে, তাদের প্ররোচনায় এই ঘৃণ্য চক্রান্ত পরিচালিত হচ্ছে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, প্রশাসনের একাংশের নীরব সহযোগিতা ও প্রভাব খাটিয়ে আমাদের পরিবারকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা চলছে। আইনকে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এই প্রবণতা শুধু গণতন্ত্রের পক্ষেই বিপজ্জনক নয়, বরং সমাজের কাছে অত্যন্ত লজ্জাজনক'।
