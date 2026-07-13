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'স্বাস্থ্য সাথী তো ছিল, বন্ধ করলেন কেন'? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি কুণালের

Kunal Ghosh: 'স্বাস্থ্য সাথী নয় আয়ুষ্মান ভারত, তারপর আয়ুষ্মান ভারত সকলের জন্য নয়। উপযুক্ত নন, সেরকম কতজন? স্বাস্থ্য সাথী কতজন মানুষ উপকার পেয়েছেন'? 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 13, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:47 PM IST
'স্বাস্থ্য সাথী তো ছিল, বন্ধ করলেন কেন'? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি কুণালের
Image Credit: স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি কুণালেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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