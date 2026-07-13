'স্বাস্থ্য সাথী তো ছিল, বন্ধ করলেন কেন'? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি কুণালের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'স্বাস্থ্য সাথী তো ছিল তবে বন্ধ করলেন কেন আপনারা'? বাংলায় স্বাস্থ্যবীমা নিয়ে এবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি দাবি করলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, 'বাংলায় স্বাস্থ্যবিমা নিয়ে বারবার অবস্থান বদল করতে হচ্ছে। এই বিষয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি জনসমক্ষে আনা উচিত'।
কুণাল বলেন, 'এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্য বীমা চালু করেছিল স্বাস্থ্যসাথী। বিজেপি বলেছিল আয়ুষ্মান ভারত আনতে হবে। আমরা বলেছিলাম অনেকে বাদ যাবে। সরকার ঘোষণা করল, আয়ুষ্মান ভারত আনল। যে বা যারা আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না, সে বা তাঁদের মুখ্য়মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে দেওয়া হবে। বিধানসভা মুদ্রিত বিবৃতি। রাজ্যসভায় স্বাস্থ্যবীমা আনা হচ্ছে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত'।
বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়কের প্রশ্ন, স্বাস্থ্য সাথী তো ছিল তবে বন্ধ করলেন কেন আপনারা? স্বাস্থ্য সাথী নয় আয়ুষ্মান ভারত, তারপর আয়ুষ্মান ভারত সকলের জন্য নয়। উপযুক্ত নন, সেরকম কতজন? স্বাস্থ্য সাথী কতজন মানুষ উপকার পেয়েছেন'? তাঁর দাবি, 'তাহলে স্বাস্থ্য সাথীকেই ফিরিয়ে আনা হোক। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কিভাবে মাথাপিছু ৫ লক্ষ টাকা হবে? তুলনামূলক হিসাব দিক'!
রাজ্য পালাবাদলের পর স্বাস্থ্য়সাথী বাতিল। বাংলায়ও এখন আয়ুষ্মান ভারত। বস্তুত, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের উপভোক্তাদের তথ্যও সংগ্রহের কাজও চলছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রের ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্পের সুবিধা যে সমস্ত নাগরিক প্রযুক্তিগত বা মানদণ্ডগত কারণে পাবেন না, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে চালু করতে চলেছে ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা’। এই নতুন বিকল্প প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তারা বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সম্পূর্ণ সুবিধা পাবেন।
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