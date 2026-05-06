Mamata Banerjee: আমি,চন্দ্রিমা আবার ওকালতি করব: এবার সুপ্রিম কোর্টের পথে মমতা

Mamata Banerjee:  'একাও আমি ছিল একসময়, ঘুরে দাঁড়িয়েছি। দল ঘুরে দাঁড়াবেই। শপথের দিন দলীয় কার্যালেয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজাও'।  

Updated By: May 6, 2026, 07:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেনজির সংঘাত। বাংলায় যখন নতুন সরকার গড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি, তখন ভোট কারচুরি অভিযোগে এবার সুপ্রিম কোর্টের পথে তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়  জানিয়ে দিলেন, 'আমি,চন্দ্রিমা আবার আদালতে প্র‍্যাকট্রিস করব। নানা কেস যা হচ্ছে আমি, চন্দ্রিমা, বিপ্লব মিত্র,বিমান ব্যানার্জি সবাই আইনজীবী হিসাবে মামলা দেখব'।

ছাব্বিশে ভরাডুবি। পনেরো বছরের রাজ্যত্ব শেষ। এবার বিরোধী আসনে বসতে হবে তৃণমূলকে। মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অবশ্য ইস্তফা দিতে রাজি নন মমতা। এদিন কালীঘাটে দলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকের তিনি।  সূত্রের খবর, বৈঠকে মমতা জানান, 'নির্বাচন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে দল'। বলেন,  'এটা আমাদের একত্রিত হয়ে চলার সময়।  যারা অন্তর্ঘাত করেছে তাদের নাম দিন। একাও আমি ছিল একসময়, ঘুরে দাঁড়িয়েছি। দল ঘুরে দাঁড়াবেই। আগামী সপ্তাহে এলাকায় যাবে ফ্য়াক্ট ফাইন্ডিং টিম'। সঙ্গে নির্দেশ, 'শপথের দিন দলীয় কার্যালেয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজাও'।

এদিকে  তৃণমূলের অন্দরে এখন বিদ্রোহের সুর। প্রকাশ্যেই মুখ খুলছেন দলের অনেক নেতা। পরিস্থিতি এমনই যে, কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দলে শৃঙ্খলারক্ষায় কমিটি গড়েছে তৃণমূল। কমিটিতে থাকছেন  ডেরেক ও ব্রায়ান, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অসীমা পাত্র ও শুভাশিস দাস। সংকটের সময়ে যাঁরা দলের বিরুদ্ধাচারণ করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এই কমিটি।

