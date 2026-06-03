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Abhishek Banerjee : ভাঙছে তৃণমূল! এর মধ্যেই CID-র নোটিস চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা অভিষেকের

Abhishek Banerjee at Calcutta High Court: আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদনকারীর আইনজীবী দাবি করেন, সিআইডি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে নোটিস পাঠিয়েছে, তা আইনত সঠিক নয়। তাই কলকাতা হাইকোর্ট যেন এই নোটিসটি খারিজ করে দেয়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 03, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:13 PM IST
Abhishek Banerjee : ভাঙছে তৃণমূল! এর মধ্যেই CID-র নোটিস চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা অভিষেকের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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ভাঙছে তৃণমূল! এর মধ্যেই CID-র নোটিস চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা অভিষেকের
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