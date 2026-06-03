/Abhishek Banerjee : ভাঙছে তৃণমূল! এর মধ্যেই CID-র নোটিস চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা অভিষেকের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিআইডি নোটিসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অপূর্ব সিনহার দৃষ্টি আকর্ষণ। মামলা দায়ের অনুমতি চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দোপাধ্যায়ের। আবেদনকারীর দাবি এই নোটিসকে খারিজ করুক কলকাতা হাইকোর্ট। মামলা দায়েরের অনুমতি বিচারপতি অপূর্ব সিনহার। ৫ জুন মামলার শুনানি সম্ভাবনা।
বাবা-মা সম্পত্তি রক্ষা করতে আদালতে, পাশাপাশি ছেলে রক্ষা কবজ চাইতে আদালতে দ্বারস্থ হচ্ছে। রক্ষা কবজ চেয়ে আবারও হাইকোর্টে দ্বারস্থ হতে চলেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় সাক্ষর জাল কেসে আদালতে দ্বারস্থ হচ্ছেন তৃণমূলের যুবরাজ। সিআইডি নোটিস চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি সেটা বাতিল করার আবেদন। আগামী 8 জুন সিআইডি কাছে হাজিরার আগেই বুধবার মামলা করছেন অভিষেক।
সই জাল জালিয়াতির একটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন পাঠিয়েছিল সিআইডি। সোমবারই তাঁকে সশরীরে কলকাতার ভবানী ভবনে হাজির হওয়ার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সপ্তাহের শুরুতেই সিআইডি-র সেই তলব এড়িয়ে যান তিনি।
অন্যদিকে, বিধানসভায় 'সই জালকাণ্ডে' আজই ভাঙতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভায় আজই বিরোধী দলের স্বীকৃতি পেতে পারে অন্য তৃণমূল। কমপক্ষে ৬০ জন বিধায়ককে নিয়ে অধ্যক্ষের কাছে গিয়েছেন ঋতব্রতরা। ইতিমধ্যেই ৫৫ জনেরও বেশি বিধায়ক সই করেছেন বলে খবর।
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