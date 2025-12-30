English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Abhishek Banerjee: অপদার্থতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বাংলায় যদি অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে..., বিস্ফোরক অভিষেক..

Abhishek Banerjee: 'অপদার্থতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বাংলায় যদি অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে...', বিস্ফোরক অভিষেক..

Abhishek Banerjee: 'এই চিত্রনাট্য তো প্রায় আমরা ৫ বছর ধরে দেখছি। একই ক্যাসেট প্রায় বাজিয়ে গিয়েছে। আমি জানি, বাংলার রাজনীতি তিনি কতটা ফলো করেন'! 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 30, 2025, 05:53 PM IST
Abhishek Banerjee: 'অপদার্থতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বাংলায় যদি অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে...', বিস্ফোরক অভিষেক..

জি ২৪ ঘণ্টা ডি়ডিটাল ব্যুরো: 'স্বাধীনতার পর দেশের ব্যর্থতম ও অপদার্থতম  যদি কোনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে থাকে, তাহলে তাঁর নাম অমিত শাহ'। বিস্ফোরক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'বাংলার যদি অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে, ১১ বছর ধরে আপনার সরকার কেন্দ্রে, ৬ বছর ধরে আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সবার আগে আপনার পদত্যাগ করা উচিত।  কাকে এসব বলে বোকা বানাচ্ছেন'!

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Joy Goswami in SIR hearing: সদ্য ফিরেছেন হাসপাতাল থেকে! নির্বাচন কমিশনের কাঠগড়ায় রুগ্ণ কবি জয় গোস্বামী; সমন পেলেন কন্যা বুকুনও...

আর কয়েক মাস বাদেই বিধানসভা ভোট। ফের বাংলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সরকারকে কার্যত তুলোধনা করেন অমিত শাহ। বস্তুত, ছাব্বিশে নির্বাচনে অনুপ্রবেশই যে বিজেপির মূল হাতিয়ার হবে, তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি। অভিষেক বলেন,  'এই চিত্রনাট্য তো প্রায় আমরা ৫ বছর ধরে দেখছি। একই ক্যাসেট প্রায় বাজিয়ে গিয়েছে। আমি জানি, বাংলার রাজনীতি তিনি কতটা ফলো করেন'! 

অভিষেকের আরও বক্তব্য়,  'আমি অমিত শাহকে অনুরোধ করব য়ে, দয়া করে  ওনার রাজ্যসভার সাংসদ  দু'দিন আগে যে বক্তব্য রেখেছেন অনন্ত মহারাজ,  তার কথাটা মন দিয়ে শুনতে। ২ মাস আগে তাঁদেরই লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকার যে কথা বলেছেন, মনোযোগ শুনতে। আমি বলছি না, পঞ্চাশ জনের বেশির  বিজেপির বিধায়ক যাকে পদ্মফুলের চিহ্নে জিতিয়ে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে, সেই বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ বলছেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবথেকে বড় অনুপ্রবেশকারী, পাকিস্তানি। ২ মাস আগে লোকসভার সাংসদ,রানাঘাটের, জগন্নাথবাবু, সে বলছে, বিজেপি যদি বাংলায় ক্ষমতায় আসে, তাহলে সীমান্ত বলে কিছু থাকবে না'।

অভিষেকের সাফ কথা, 'সেই সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য অমিত শাহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায় দিচ্ছে। বিজেপি কি তাকে শোকজ করেছে? দল থেকে বহিষ্কার করেছে? এখনও পর্যন্ত রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহরাজকেও শোকজ করা হয়নি। আমি যতদূর জানি, জগন্নাথবাবুকেও শোকজ করা হয়নি। অমিত শাহ আগে দলের বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলুক।  তারপর এসব বলবে'।

বাদ যায়নি দিল্লি বিস্ফোরণ ও পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রসঙ্গও। অভিষেকের প্রশ্ন,  'আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দেশের রাজধানীতে বিহার নির্বাচনের চারদিন আগে বিস্ফোরণ হয়েছে।  দায় কার? দিল্লিতে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার! কাশ্মীরের জঙ্গি ঢুকে ২৬ জনকে গুলি করে মারল। জম্মু-কাশ্মীরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে পুলিস রয়েছে। BSf স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে। দিল্লি পুলিস আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে। তাহলে দিল্লিতে কেন হল, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে কেন হল, এর দায় কার'?

এর আগে, বাঁকুড়ার বড়জোড়ার সভাকে শাহকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন,  'বাংলাতেই শুধু অনুপ্রবেশ হচ্ছে? কাশ্মীরে হচ্ছে না। তাহলে পহেলগাম হামলা কে করল? দিল্লি বিস্ফোরণ কে করল? আপনারা করলেন'? সঙ্গে কটাক্ষ, ভোট এলেই দুর্যোধন, দুঃশাসনরা আসেন'।

আরও পড়ুন:  Amit Shah in Bengal: ১৫ এপ্রিলের পরই প্রচণ্ড বহুমত নিয়ে বাংলায় বিজেপি সরকার! ভোট কি এগিয়ে আসছে? শাহের মন্তব্যে জল্পনা...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026. Abhishek BanerjeeAmit Shah
পরবর্তী
খবর

Joy Goswami in SIR hearing: সদ্য ফিরেছেন হাসপাতাল থেকে! নির্বাচন কমিশনের কাঠগড়ায় রুগ্ণ কবি জয় গোস্বামী; সমন পেলেন কন্যা বুকুনও...
.

পরবর্তী খবর

Priyanka Gandhi Son Engagement: রাজনীতি নয়, শিল্পেই মিলল মন! আংটি বদল করলেন প্রিয়াঙ্কাপুত্র...