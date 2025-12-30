Abhishek Banerjee: 'অপদার্থতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বাংলায় যদি অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে...', বিস্ফোরক অভিষেক..

Abhishek Banerjee: 'অপদার্থতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বাংলায় যদি অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে...', বিস্ফোরক অভিষেক..
Abhishek Banerjee: 'এই চিত্রনাট্য তো প্রায় আমরা ৫ বছর ধরে দেখছি। একই ক্যাসেট প্রায় বাজিয়ে গিয়েছে। আমি জানি, বাংলার রাজনীতি তিনি কতটা ফলো করেন'!
জি ২৪ ঘণ্টা ডি়ডিটাল ব্যুরো: 'স্বাধীনতার পর দেশের ব্যর্থতম ও অপদার্থতম যদি কোনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে থাকে, তাহলে তাঁর নাম অমিত শাহ'। বিস্ফোরক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'বাংলার যদি অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে, ১১ বছর ধরে আপনার সরকার কেন্দ্রে, ৬ বছর ধরে আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সবার আগে আপনার পদত্যাগ করা উচিত। কাকে এসব বলে বোকা বানাচ্ছেন'!
আর কয়েক মাস বাদেই বিধানসভা ভোট। ফের বাংলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সরকারকে কার্যত তুলোধনা করেন অমিত শাহ। বস্তুত, ছাব্বিশে নির্বাচনে অনুপ্রবেশই যে বিজেপির মূল হাতিয়ার হবে, তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি। অভিষেক বলেন, 'এই চিত্রনাট্য তো প্রায় আমরা ৫ বছর ধরে দেখছি। একই ক্যাসেট প্রায় বাজিয়ে গিয়েছে। আমি জানি, বাংলার রাজনীতি তিনি কতটা ফলো করেন'!
অভিষেকের আরও বক্তব্য়, 'আমি অমিত শাহকে অনুরোধ করব য়ে, দয়া করে ওনার রাজ্যসভার সাংসদ দু'দিন আগে যে বক্তব্য রেখেছেন অনন্ত মহারাজ, তার কথাটা মন দিয়ে শুনতে। ২ মাস আগে তাঁদেরই লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকার যে কথা বলেছেন, মনোযোগ শুনতে। আমি বলছি না, পঞ্চাশ জনের বেশির বিজেপির বিধায়ক যাকে পদ্মফুলের চিহ্নে জিতিয়ে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে, সেই বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ বলছেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবথেকে বড় অনুপ্রবেশকারী, পাকিস্তানি। ২ মাস আগে লোকসভার সাংসদ,রানাঘাটের, জগন্নাথবাবু, সে বলছে, বিজেপি যদি বাংলায় ক্ষমতায় আসে, তাহলে সীমান্ত বলে কিছু থাকবে না'।
অভিষেকের সাফ কথা, 'সেই সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য অমিত শাহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায় দিচ্ছে। বিজেপি কি তাকে শোকজ করেছে? দল থেকে বহিষ্কার করেছে? এখনও পর্যন্ত রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহরাজকেও শোকজ করা হয়নি। আমি যতদূর জানি, জগন্নাথবাবুকেও শোকজ করা হয়নি। অমিত শাহ আগে দলের বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলুক। তারপর এসব বলবে'।
বাদ যায়নি দিল্লি বিস্ফোরণ ও পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রসঙ্গও। অভিষেকের প্রশ্ন, 'আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দেশের রাজধানীতে বিহার নির্বাচনের চারদিন আগে বিস্ফোরণ হয়েছে। দায় কার? দিল্লিতে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার! কাশ্মীরের জঙ্গি ঢুকে ২৬ জনকে গুলি করে মারল। জম্মু-কাশ্মীরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে পুলিস রয়েছে। BSf স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে। দিল্লি পুলিস আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে। তাহলে দিল্লিতে কেন হল, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে কেন হল, এর দায় কার'?
এর আগে, বাঁকুড়ার বড়জোড়ার সভাকে শাহকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'বাংলাতেই শুধু অনুপ্রবেশ হচ্ছে? কাশ্মীরে হচ্ছে না। তাহলে পহেলগাম হামলা কে করল? দিল্লি বিস্ফোরণ কে করল? আপনারা করলেন'? সঙ্গে কটাক্ষ, ভোট এলেই দুর্যোধন, দুঃশাসনরা আসেন'।
