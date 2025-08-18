Abhishek Banerjee: 'বিরোধীদের উপরে দায় ঠেলে দিচ্ছে', ফের কমিশনকে ঘেরাও-হুঁশিয়ারি অভিষেকের!

Abhishek Banerjee: 'বিরোধীদের উপরে দায় ঠেলে দিচ্ছে', ফের কমিশনকে ঘেরাও-হুঁশিয়ারি অভিষেকের!
Abhishek Banerjee: SIR ইস্যুতে সুর চড়াচ্ছে বিরোধীরা। ইন্ডিয় জোট যখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের প্রস্তাব আনার চিন্তাভাবনা করছে বলে খবর, তখন ফের কমিশনকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিরোধী দলগুলির উপরে দায় ঠেলে দিচ্ছে'। SIR ইস্যুতে ফের নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'গতকাল নির্বাচন কমিশনের তরফে থেকে যে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়েছে, সেখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দল, যে প্রশ্নগুলি আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে রেখেছিলাম। একটা প্রশ্নের সদুত্তর দেয়নি। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে, দায় বিরোধী দলগুলির উপরে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছে'।
আরও পড়ুন: Partha Chatterjee: বড়সড় সুপ্রিম স্বস্তি! জামিন পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু এখনই...
SIR বিতর্কে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। দিল্লিতে জোট বেঁধেছে বিরোধীরা। পরিস্থিতি এমনই যে, ইন্ডিয়া জোট মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের প্রস্তাব আনার কথা ভাবছে বলে খবর। আজ, সোমবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে অভিষেক বলেন, 'আমি প্রথমেই বলতে চাই, আপনারা যদি নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইনগুলি দেখেন, কোনওরকম এফিডেফিটের দরকার পড়ে না। কোথাও যদি কোনও ভুল থাকে, বা ভোটার লিস্টে কোনও গরমিল হয়, সেখানে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নির্বাচন কমিশনের ERO-র ক্ষমতা আছে তদন্ত করে, দরকার হলে কোনও গরমিলের অভিযোগ যদি আসে, তখনই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্ত করে সেই বদলগুলি করা যেতে পারে'।
অভিষেকের সাফ কথা, 'যে কথাগুলি নির্বাচন কমিশন বলছে. ভোটার লিস্টে গরমিল রয়েছে। কোনও কোনও জায়গায় মৃত ব্য়ক্তির নাম রয়েছে। sir করার প্রয়োজন। আমি যদি নির্বাচন কমিশনের যুক্তিকে তর্কের খাতিরে সঠিক বলে মেনে নিই, তাহলেও আমার মনে হয় যে, এক বছর আগে যে লোকসভা নির্বাচন গিয়েছে, সেই নির্বাচন তো এই ভোটার লিস্টেই হয়েছে। আগে সরকার পদত্যাগ করে, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী SIR করে, তারপর নির্বাচন করুক'।
অভিষেকের দাবি, 'আমরা তো মানুষের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছি পাচ্ছি না। ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষকের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে। যাতে মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে, মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। বিজেপি যেভাবে একনায়কতন্ত্রের সরকার চালিয়েছে, নির্বাচন কমিশনও স্বীকার করছে যে লক্ষ লক্ষ মৃত ব্যক্তিদের নাম রয়েছে। যাদের তত্ত্বাবধানে ২০২৪ সালে নির্বাচন হল, তাঁদের তদন্ত করে জেলা ঢোকানো উচিত'।
খসড়া ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য কেন হলফনামা দিতে হবে? সে প্রশ্নও তুলেছেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'দায় তো কমিশনের। বিহারে SIR করছে। ৬৫ লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে, নির্বাচন কমিশন বলবে যদি কোনও গরমিল থাকে, মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করবে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'বাংলা থেকে যদি একটা মানুষেরও মৌলিক অধিকারও কাড়তে চায়, জোরজবরদস্তি করে একটা মানুষের নামও বাদ দেয়, তাহলে এক লক্ষ বঙ্গবাসীকে নিয়ে দিল্লিতে বৃহত্তর আন্দোলন করে বাংলার ক্ষমতা কী! তাদেরকে বুঝিয়ে দেব'।
আরও পড়ুন: Kurseong Death: ৪ মেয়ে-২ ছেলে, ৬ বন্ধু মিলে পাহাড়ে! ফেরার দিনই কার্শিয়ঙের ডাউহিলের হোম স্টে-তে যুবকের রহস্যমৃ*ত্যু...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)