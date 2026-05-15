Kakoli Ghosh Dastidar: বড় খবর: নির্বাচনে ভরাডুবির পর বিস্ফোরক কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ফেসবুক পোস্টে 'বেসুরো' দলের সাংসদ

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূলের রক্তক্ষরণ যেন থামছেই না। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বড় বিপর্যয় দলের। আর তারপরেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ডামাডোল থামার কোনও লক্ষণ নেই। বরং পরাজয়ের ক্ষত ঢাকতে সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় যখন সংহতির কথা বলছে, তখনই প্রকাশ্যে এল সাংসদ ও তৃণমূলের দীর্ঘদিনের পুরনো সৈনিক কাকলি ঘোষ দস্তিদারের বিস্ফোরক পোস্ট। এবার তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে সম্মুখ সংঘাত।
হঠাত্ কী হল?
লোকসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দলের মুখ্য সচেতক (চিফ হুইপ) পদ থেকে বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে সরিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জায়গায় পুরনো পদ ফিরে পেয়েছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই সিদ্ধান্তের পরেই সমাজমাধ্যমে বিস্ফোরক পোস্ট করে দলের বিরুদ্ধে নিজের চরম অভিমান ও হতাশা উগরে দিয়েছেন কাকলি।
বিস্ফোরক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট
পদ হারানোর খবর পাওয়ার পরেই শুক্রবার সকালে ফেসবুকে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সেখানে তিনি লেখেন:
'৭৬ থেকে পরিচয়, ৮৪-তে পথ চলা শুরু। চার দশকের আনুগত্যের জন্য আজ পুরস্কৃত হলাম।' সাংসদের এই ছোট্ট কথাটুকুর মধ্যে লুকিয়ে থাকা তীব্র শ্লেষ ও অভিমান বুঝতে রাজনৈতিক মহলের অসুবিধা হয়নি। ‘পুরস্কার’ শব্দটি তিনি বঞ্চনার অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা স্পষ্ট তাঁর পোস্টে।
১৯৭৬ সালে মমতা যখন ছাত্র পরিষদের নেত্রী, তখন থেকেই কাকলির সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ১৯৮৪ সালে মমতার ঐতিহাসিক যাদবপুর জয়ের লড়াইয়েও সঙ্গী ছিলেন কাকলি। সেই দীর্ঘ পথচলার পর এমন ‘অপসারণ’ তিনি মেনে নিতে পারছেন না বলেই ঘনিষ্ঠ মহলের খবর।
রদবদলের নেপথ্যে কী?
গত বছর অগস্টে মহুয়া মৈত্রের সঙ্গে বিবাদের জেরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আচমকা পদত্যাগ করলে সেই জায়গায় কাকলিকে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ৯ মাসের মাথায় ফের কেন কল্যাণকে ফেরানো হল, তা নিয়েই জল্পনা তুঙ্গে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এর পিছনে দুটো প্রধান কারণ থাকতে পারে:
১. কাকলির ছেলের ‘বিদ্রোহী’ পোস্ট: সম্প্রতি কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পুত্র বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল নেতৃত্বের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। এমনকি তিনি সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের প্রশংসা করে পোস্ট করেন। দলের অন্দরের খবর, ছেলের এই আচরণের মাসুল দিতে হয়েছে মা-কে।
২. লড়াকু মেজাজের অভাব: বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূল এখন কোণঠাসা। এই কঠিন সময়ে সংসদে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ‘আক্রমণাত্মক’ মুখকেই বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করছেন মমতা।
হারের দায় কার?
উল্লেখ্য বিধানসভা ভোটের নিরিখে দেখা যাচ্ছে কাকলির নির্বাচনী ক্ষেত্র বারাসতের সাতটি বিধানসভার মধ্যে পাঁচটিতেই বিজেপি জিতেছে। আবার কল্যাণের শ্রীরামপুর লোকসভাতেও ৫-২ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে তৃণমূল। অর্থাৎ, হারের পাল্লা দুজনেরই ভারি। তা সত্ত্বেও কল্যাণকে ফিরিয়ে আনা এবং কাকলিকে সরানোর বিষয়টিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হিসেবেই দেখছেন অনেকে।
দিশেহারা তৃণমূল?
কাকলির এই পোস্ট তৃণমূলের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই দলের একাংশ আইপ্যাক (I-PAC) এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রণকৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।
বৃহস্পতিবার কালীঘাটের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদদের ‘বেঁধে বেঁধে’ থাকার বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কাকলির এই বিদ্রোহ প্রমাণ করে দিল যে, পরাজয়ের পর তৃণমূলের অন্দরে ফাটল চওড়া হচ্ছে।
ইতিমধ্যেই কুণাল ঘোষের মতো নেতারা তাপস রায় বা সজল ঘোষদের দল ছাড়তে বাধ্য করা নিয়ে ‘আত্মবিশ্লেষণ’-এর দাবি তুলেছেন। সেই তালিকায় এবার বারাসতের তিনবারের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নাম যুক্ত হওয়া তৃণমূলের জন্য অশনি সংকেত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দীর্ঘ চার দশকের সঙ্গিনী কি তবে এবার সত্যিই ‘বেসুরো’ হতে চলেছেন? উত্তর দেবে সময়।
