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'শুধু নিজের মেয়ের জন্য বিচার চাইবেন'? আরজি কর নির্যাতিতার মা-কে কটাক্ষ কল্য়াণের

Kalyan Banerjee:   'মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এক কথা আর মনে অন্য কথা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ব্যর্থ। মুখে বলছেন,কাউকে আটকানো হবে না। নির্দেশ দিচ্ছে আটকাতে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 06, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:26 PM IST
'শুধু নিজের মেয়ের জন্য বিচার চাইবেন'? আরজি কর নির্যাতিতার মা-কে কটাক্ষ কল্য়াণের
Image Credit: আরজি কর নির্যাতিতার মাকে নিশানা কল্য়াণেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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