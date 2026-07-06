'শুধু নিজের মেয়ের জন্য বিচার চাইবেন'? আরজি কর নির্যাতিতার মা-কে কটাক্ষ কল্য়াণের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কাকীমা শুধু নিজের মেয়ের জন্য বিচার চাইবেন? আর প্রণামী বাক্স তুলে নিয়ে যাবেন'? বারুইপুর কাণ্ডে এবার আরজি কর নির্যাতিতার মাকে নিশানা করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্য়াণ বন্দ্য়োপাধ্যায়। বললেন, 'সোহিনী সরকার-সহ বুদ্ধিজীবীরা কোথায়? এখন রাত জাগো আন্দোলন কোথায়'?
নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন? বারুইপুর কাণ্ডে উত্তাল রাজ্য। গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত-সহ ৩। ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অভিযুক্তদের পক্ষে দাঁড়াননি কোনও আইনজীবী। ঘটনার তদন্তে ৬ সদস্যের সিট গঠন করেছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দোষীদের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট অর্থাত্ সর্বোচ্চ শাস্তি হবে।
কল্য়াণ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এক কথা আর মনে অন্য কথা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ব্যর্থ। মুখে বলছেন,কাউকে আটকানো হবে না। নির্দেশ দিচ্ছে আটকাতে'। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে প্রচুর পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। মমতার দাবি, তিনি বারুইপুরে গিয়ে নির্যাতিতা পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। সেকারণেই নজরবন্দি করা হয়েছে।
এদিকে আজ, সোমবার সরকারি উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে পালিত হল শ্য়ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। কল্যাণ বলেন, 'আমি কমিউনিস্টদের বিরোধী। কিন্তু মার্কস,লেনিন বিশ্ব নেতা। ওরা তাদের মূর্তি ভেঙেছে। গান্ধীজীর মুখে কালো মাস্ক পড়িয়েছে। ওরা কাউকে সম্মান করে না'।
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