'আমাকে কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে'? সইজালকাণ্ডে এবার সিআইডি-র নজরে হেভিওয়েট তৃণমূল সাংসদ

মৌমিতা চক্রবর্তী: সইজালকাণ্ডে এবার সিআইডি-র স্ক্য়ানারে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়! তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে সেকথা জানিয়েছেন কল্যাণ নিজেই। তাঁর প্রশ্ন, 'একটি ফৌজদারি মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে আদালতে সওয়ালকারী একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেটকে পুলিশ কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে'?
এক্স হ্যান্ডেলে কলকাতা হাইকোর্টের হাইকোর্টে বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারিকে উদ্দেশ্য করে পোস্ট দিয়েছেন কল্যাণ। তিনি লিখেছেন, 'আমি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বনাম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় স্পিকার মামলায় সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসেবে উপস্থিত রয়েছি। এই মামলায় বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ে এজলাসে টানা তিন দিন ধরে সওয়াল করেছি। আজ মামলার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এর আগে আমি CRR No. 2240/2026 মামলাতেও উপস্থিত ছিলাম,যেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬০ ধারার অধীনে জারি হওয়া নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। সেই মামলাটি বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে বিচারাধীন ছিল'।
কল্যাণ জানিয়েছেন, 'আজ, কয়েক মিনিট আগে, পার্থ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি, যিনি নিজেকে সিআইডির অফিসার বলে পরিচয় দেন, আমার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন এবং উল্লিখিত ফৌজদারি মামলার তদন্তের স্বার্থে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি চান'।
তৃণমূলের এই এই আইনজীবী সাংসদের আরও বক্তব্য, 'আমি একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে বিষয়টি আপনার নজরে আনছি, যাতে আপনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন, যদি আপনার কাছে তা যথাযথ ও সমীচীন বলে মনে হয়, এবং একজন আইনজীবীর মর্যাদা, সম্মান ও পেশাগত বিশেষাধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন'।
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