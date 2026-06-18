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'আমাকে কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে'? সইজালকাণ্ডে এবার সিআইডি-র নজরে হেভিওয়েট তৃণমূল সাংসদ

 'আজ, কয়েক মিনিট আগে, পার্থ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি, যিনি নিজেকে সিআইডির অফিসার বলে পরিচয় দেন, আমার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন এবং উল্লিখিত ফৌজদারি মামলার তদন্তের স্বার্থে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি চান'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 18, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:53 PM IST
'আমাকে কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে'? সইজালকাণ্ডে এবার সিআইডি-র নজরে হেভিওয়েট তৃণমূল সাংসদ
Image Credit: সিআইডি-র নজরে কল্যাণ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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