/তৃণমূল সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের অ্যাকাউন্ট থেকে ৫৬ লক্ষ জাস্ট উধাও: সামনে এল ভয়ংকর ঘটনা

বিক্রম দাস: সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে জালিয়াতি কাণ্ডে বড় সাফল্য: অসম থেকে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিস
তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ও বর্ষীয়ান আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৫৬ লক্ষ টাকা গায়েব। শিউরে ওঠার মতো এই ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২৫ এর নভেম্বরে। তারপর অনেক দিন কেটেও গিয়েছে। চলে গিয়েছে বিধানসভা নির্বাচন আর তারপর রাজ্যে সরকারের পরিবর্তন। দীর্ঘ ৭ মাস পর অবশেষে বড় সাফল্য কলকাতা পুলিসের সাইবার শাখা।
সাংসদের অ্যাকাউন্ট থেকে অভিনব কায়দায় ৫৬ লক্ষ টাকা গায়েব করার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত মোকুলেশর রেজাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। অসমের রাঙাপানি এলাকা থেকে তাকে জালে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে আজই আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিস।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের হাইকোর্ট শাখায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। সেই অ্যাকাউন্টকে লক্ষ্য করেই ছক কষেছিল অভিযুক্ত মোকুলেশর রেজা। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে সে এই বিপুল অঙ্কের টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে সরিয়ে ফেলে।
তদন্তে নেমে সাইবার শাখার আধিকারিকরা জানতে পারেন, অভিযুক্তের অপরাধের ধরনটি ছিল অত্যন্ত পেশাদার।
ছদ্মবেশ ধারণ: অভিযুক্ত মোকুলেশর প্রথমে একজন আইনজীবী বা ‘লইয়ার’-এর ছদ্মবেশ ধরে ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের হাইকোর্ট শাখায় প্রবেশ করে।
নম্বর পরিবর্তন: ব্যাংকের কর্মীদের নজর এড়িয়ে সে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকা মোবাইল নম্বরটি (Registered Mobile Number) পরিবর্তন করে দেয়।
টাকা লোপাট: মোবাইল নম্বর বদলে যেতেই সাংসদের অ্যাকাউন্টের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বা ‘অ্যাক্সেস’ চলে আসে অভিযুক্তের হাতে। এরপরই সে অ্যাকাউন্ট থেকে ধাপে ধাপে মোট ৫৬ লক্ষ টাকা তুলে নেয়।
টাকা দিয়ে সোনা কেনা
তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন যে, অ্যাকাউন্ট থেকে ৫৬ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর সেই টাকা যাতে সহজে ট্র্যাক না করা যায়, তার জন্য অভিনব পথ বেছে নিয়েছিল মোকুলেশর। সে ওই চুরির টাকা দিয়ে বিপুল পরিমাণ সোনা কিনে ফেলেছিল।
ঘটনার পর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি জানতে পেরে কলকাতা পুলিসের সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে সাইবার শাখার একটি বিশেষ টিম বিভিন্ন সূত্র এবং প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ট্র্যাকিং শুরু করে।
শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তের অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হয় ভিন রাজ্যে। অসমের রাঙাপানি এলাকায় হানা দিয়ে মূল অভিযুক্ত মোকুলেশর রেজাকে গ্রেফতার করেন কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দারা।
সাইবার বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা
এই হাই-প্রোফাইল মামলার পর সাইবার বিশেষজ্ঞরা সাধারণ মানুষকে আরও সতর্ক হতে অনুরোধ করছেন। ব্যাঙ্কের মোবাইল নম্বর পরিবর্তন বা কেওয়াইসি (KYC) আপডেটের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের আরও বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, যাতে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে কেউ কারও অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিতে না পারে।
ধৃতকে আজ আদালতে তুলে পুলিস নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চায়, যাতে এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না এবং সোনা কেনার বাকি টাকা কোথায় রাখা হয়েছে, তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়।
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