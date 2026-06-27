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তৃণমূল সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের অ্যাকাউন্ট থেকে ৫৬ লক্ষ জাস্ট উধাও: সামনে এল ভয়ংকর ঘটনা

Kalyan Banerjee bank account news: সাংসদের অ্যাকাউন্ট থেকে অভিনব কায়দায় ৫৬ লক্ষ টাকা গায়েব করার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত মোকুলেশর রেজাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। অসমের রাঙাপানি এলাকা থেকে তাকে জালে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে আজই আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিস।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 27, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:49 PM IST
তৃণমূল সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের অ্যাকাউন্ট থেকে ৫৬ লক্ষ জাস্ট উধাও: সামনে এল ভয়ংকর ঘটনা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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