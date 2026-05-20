TMC MP Mala Ray: রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়: আদালতে আত্মসমর্পণের পর 'স্পষ্ট কথা' মালার মালার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় আপাতত জামিনে মুক্ত। তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের দাবি, 'আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র আইনের মামলা দায়ের করা হয়েছে,তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা,উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়'।
খাস কলকাতায় ভোটের ফল প্রকাশের বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে গিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি! অভিযুক্ত দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূল সাংসদ মালা রায় ও তাঁর ছেলে। আজ, বুধবার আদালতে আত্মসমর্পণ করেন দু'জনই। হাজার টাকা বন্ডের অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে বিচারক।
রাতে ফেসবুকে পোস্টে মালা লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর, ৪ঠা মে ২০২৬-এর পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি, যারা অতীতে অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বর্তমানে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে দল পরিবর্তন করেছে, তাদের প্ররোচনায় এই ঘৃণ্য চক্রান্ত পরিচালিত হচ্ছে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, প্রশাসনের একাংশের নীরব সহযোগিতা ও প্রভাব খাটিয়ে আমাদের পরিবারকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা চলছে। আইনকে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এই প্রবণতা শুধু গণতন্ত্রের পক্ষেই বিপজ্জনক নয়, বরং সমাজের কাছে অত্যন্ত লজ্জাজনক'।
সংবাদমাধ্যমের ভুমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল সাংসদ। লিখেছেন, 'সংবাদমাধ্যমের একাংশ কোনও নিরপেক্ষ তদন্ত বা সত্যতা যাচাই না করেই একতরফাভাবে বিষয়টি পরিবেশন করে সাধারণ মানুষের সামনে আমাদের পরিবারকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে। সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব সত্য তুলে ধরা — কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর প্রভাব বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের হাতিয়ার হয়ে ওঠা নয়। আমরা এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাই'।
সাংসদের 'স্পষ্ট' কথা, 'সত্যকে কখনও দীর্ঘদিন চাপা দিয়ে রাখা যায় না। আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আনা প্রতিটি অভিযোগের যথাযথ আইনি মোকাবিলা করা হবে এবং আমরা দেশের বিচারব্যবস্থার উপর পূর্ণ আস্থা রাখি। খুব শীঘ্রই প্রকৃত সত্য সকলের সামনে প্রকাশিত হবে এবং যারা এই অপপ্রচার, মিথ্যা মামলা ও মানহানির চক্রান্তে যুক্ত, তাদেরও জবাব জনগণ ও আইনের কাছেই দিতে হবে'।
