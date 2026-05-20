/Mala Ray surrender: বিজেপি কর্মীদের বাড়ি গিয়ে অস্ত্র দেখানোর ভয়ংকর অভিযোগ‍: আদালতে আত্মসমর্পণ তৃণমূলনেত্রীর

Mala Ray surrender: ৪ মে ভোটের ফল বেরোতেই খাস কলকাতায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে গিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি! তৃণমূলনেত্রী, তাঁর ছেলে-সহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় আদালতে আত্মসমপর্ণ করলেন তৃণমূল সাংসদ মালা রায়। সঙ্গে তাঁর ছেলে নির্বাণ রায়ও। হাজার টাকার বন্ডে তাঁদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল আদালত।
যেদিন ভোটের ফল বেরোয়, সেদিনেরই ঘটনা। অভিযোগ, টালিগঞ্জ থানায় এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখান দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূল সাংসদ মালা রায় ও তাঁর ছেলে নির্বাণ। সঙ্গে মারধর ও হুমকিও! সাংসদ, তাঁর ছেলে-সহ মোট ২৪ জনের বিরুদ্ধে FIR করা হয় টালিগঞ্জ থানায়। অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলায় রুজু করে পুলিস। সেই মামলায় আলিপুর মুখ্যবিচারবিভাগীয় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন সাংসদ ও তাঁর ছেলে। কবে? আজ বুধবার।
এদিকে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। মামলায় আইনজীবী স্বয়ং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। গত বুধবার গায়ে আইনজীবী কালো চাপিয়ে হাইকোর্টে হাজির হন তিনি।
শুনানিতে মমতা বলেন, 'আমি প্রথমবার হাইকোর্টে এলাম। আইনজীবী হিসেবে আমি সওয়াল করছি। একটি আক্রান্ত বাচ্চার ছবি তুলে ধরে বিচারপতিকে দেখানো হচ্ছে। বাচ্চার মা খুন হয়েছে। ওরা শিডিউল কাস্ট পরিবার। সাধারণ মানুষ, সংখ্যালঘু মানুষ সবাই সাফার করছে। একটা সরকার যাবে, আরেকটা সরকার আসবে, সেটা নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নয়। কিন্তু এটা কেন হবে? হাইকোর্ট মনিটর করুক। পুলিস তদন্ত করুক। বাচ্চা মেয়েদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। খুন, ধর্ষণের। আমার কাছে এসেছিল। আমি পুলিসকে বলেছি। এটা রোজ হয়ে চলেছে। সেটা বাড়তেই চলেছে। মানুষ ভয়ে আছে। অফিস , বাজার যেতে মানুষ ভয়ে পাচ্ছে। মানুষের নিরাপত্তা চাই। পুলিস এফআইআর দায়ের করে গ্রেফতার করুক। তাদের নাম আমি বলছি না'। বেশ কয়েকটি ছবিও পেশ করেন তিনি।
