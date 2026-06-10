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Saayoni Ghosh: মমতা-অভিষেকের তৃণমূলে বিরাট ধাক্কা: বিক্ষুব্ধ শিবিরে যোগ দিলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নীও?

Saayoni Ghosh is in TMC rebel MP list: ফলে, লোকসভায় তৃণমূলের রাশ এখন কার্যত ‘বিদ্রোহী ব্লক’-এর হাতে। দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে গেলে মোট সাংসদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ২০ জন সাংসদ এককাট্টা হওয়ায় অনায়াসেই সেই সংখ্যা (দুই-তৃতীয়াংশ) পার করে গিয়েছে বিদ্রোহী শিবির। তাই তৃণমূলের পক্ষে আইনি পদক্ষেপ নেওয়াও অসম্ভব।

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 10, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:32 PM IST
Saayoni Ghosh: মমতা-অভিষেকের তৃণমূলে বিরাট ধাক্কা: বিক্ষুব্ধ শিবিরে যোগ দিলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নীও?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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