/Saayoni Ghosh: মমতা-অভিষেকের তৃণমূলে বিরাট ধাক্কা: বিক্ষুব্ধ শিবিরে যোগ দিলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নীও?

বিক্রম দাস: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলে বঙ্গ রাজনীতির ঢেউ যেন থামছেই না। গ্রেফতার আর দলবদলের সর্বগ্রাসী আগুনে পুড়ে ছাড়খার তৃণমূল। ভোটে হেরে খান খান তৃণমূলের হাল ধরতে মরিয়া সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় দিল্লির দরবারে জরুরি মিটিঙে ব্যস্ত। তার মাঝেই দেশের সংসদ ভবনেও তৃণমূল কংগ্রেসের নজিরবিহীন ধস। বিধানসভার পর এবার লোকসভাতেও সফল ‘অপারেশন লোটাস’। সোমবার সকালে সুখেন্দু শেখর রায়ের পর রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুস্মিতা দেব।
আর এর পরপরই লোকসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দলে দেখা দিল চরম ভাঙন। সবথেকে বড় চমক দিলেন মমতা-অভিষেকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও যুব তৃণমূলের সভানেত্রী, যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ। শোনা যাচ্ছে তিনিও এবার যোগ দিলেন ‘বিদ্রোহী’ শিবিরে। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে দেওয়া বিক্ষুব্ধ ২০ জন সাংসদের চিঠিতে সায়নীরও স্বাক্ষর রয়েছে বলে সূত্রের খবর।
রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছিলই, তবে তা বাস্তবে রূপ নিল। দিল্লির বুকে বিজেপির শীর্ষ নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন তৃণমূলের একদল বিক্ষুব্ধ সাংসদ। ঠিক দুপুর ১২টা ৫৩ মিনিটে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে একটি চিঠি জমা পড়ে। সেখানে বিজেপির নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ-তে (NDA) যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। বর্তমানে লোকসভায় তৃণমূলের মোট সাংসদ সংখ্যা ২৮। এর মধ্যে ২০ জন সাংসদই এই চিঠিতে সই করেছেন।
ফলে, লোকসভায় তৃণমূলের রাশ এখন কার্যত ‘বিদ্রোহী ব্লক’-এর হাতে। দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে গেলে মোট সাংসদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ২০ জন সাংসদ এককাট্টা হওয়ায় অনায়াসেই সেই সংখ্যা (দুই-তৃতীয়াংশ) পার করে গিয়েছে বিদ্রোহী শিবির। তাই তৃণমূলের পক্ষে আইনি পদক্ষেপ নেওয়াও অসম্ভব।
এই গোটা ঘটনায় সবথেকে বড় ধাক্কা সায়নী ঘোষের বিদ্রোহী শিবিরে যোগদান। একদা বামপন্থী ভাবধারার সায়নী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজনীতিতে আসেন। ২০২১ সালের পর দলে তাঁর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ২০২৪-এ সিপিআইএমের সৃজন ভট্টাচার্যকে হারিয়ে যাদবপুর থেকে সাংসদ হন। সে সময় থেকেই তাঁকে মমতার 'রেপ্লিকা' বলা হত।
পরনে সাদা শাড়ি ও পায়ে হাওয়াই চটি পরে তিনি যেন মমতারই সাজার আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন একসময়। মনে লেনিন আর মুখে জয় বাংলা আওড়ানো সায়নি হঠাত্ করেই হয়ে উঠেছিলেন তৃণমূলের তারকা মুখ। তাঁর কপালের লাল বড় টিপ যেন যুবসমাজের বিদ্রোহের আইকন হয়ে উঠেছিল। এমনকি, নতুন দলীয় কমিটিতেও মমতা তাঁকে পুনরায় যুব তৃণমূলের সভানেত্রী করেন।
অতীতে তাঁর ‘শিবলিঙ্গে কন্ডোম’ পোস্টের বিতর্কিত সময়েও দল তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত বিশ্বস্ত এই সেনাপতির ‘বেসুরো’ হওয়া এবং বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখানো তৃণমূলের জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একজিকে জুন মাল্য, শতাব্দী রায়, মালা রায়, কাকলিদের তুমুল বিদ্রোহ আর অন্যদিকে মহুয়া মৈত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা কীর্তি আজাদরা ‘টিম অভিষেক’-এ থাকার বার্তা দিয়েছেন।
কিন্তু সায়নী সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, তিনি বর্তমানে কলকাতার বাইরে আছেন এবং ১০-১১ তারিখের পর নিজের রাজনৈতির অবস্থান স্পষ্ট করতে পারেন।
তৃণমূলের এই বিদ্রোহের আরেক দ্বিতীয় অঙ্ক মঞ্চস্থ হয় বীরভূমের চারবারের সাংসদ শতাব্দী রায়ের দিল্লির বাসভবনে। সেখানে ‘যুদ্ধজয়ী’ বিদ্রোহী সাংসদরা একপ্রস্থ বৈঠক ও চা-চক্রে মিলিত হন। সেখানে সটান হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং। সকালের পর বিকেলে আবারও শুভেন্দুর এই উপস্থিতি লোকসভায় তৃণমূলের ভাঙন নিশ্চিত করে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভার পর এবার রাজ্যসভাতেও ‘অপারেশন লোটাস’-এর সলতে পাকানো শুরু হয়ে গেল।
বর্তমানে লোকসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দল স্পষ্টতই ‘কাকলি শিবির’ (বিদ্রোহী ২০ জন) এবং ‘অভিষেক শিবির’ (বাকি ৮ জন)-- এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বাংলার রাজনীতিতে এর প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হয়, এখন সেটাই দেখার।
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