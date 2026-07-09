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যোগদানের কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঘোষণা! রাজ্যসভায় বিজেপি প্রার্থী সুখেন্দুশেখর-সু্স্মিতা-প্রকাশচিক

 West Bengal Rajya Sabha Bypolls 2026:  আজ, বৃহস্পতিবার সকালে সল্টলেকে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন রাজ্যসভার তিন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশচিক বরাইক।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 09, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:28 PM IST
যোগদানের কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঘোষণা! রাজ্যসভায় বিজেপি প্রার্থী সুখেন্দুশেখর-সু্স্মিতা-প্রকাশচিক
Image Credit: রাজ্যসভায় বিজেপি প্রার্থী সুখেন্দুশেখর-সু্স্মিতা-প্রকাশচিকSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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