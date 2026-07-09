/যোগদানের কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঘোষণা! রাজ্যসভায় বিজেপি প্রার্থী সুখেন্দুশেখর-সু্স্মিতা-প্রকাশচিক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল সাংসদ থেকে এবার বিজেপি প্রার্থী। কয়েক ঘন্টার মধ্যে বদলে গেল সবকিছু! রাজ্যসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশচিক বরাইক নাম ঘোষণা করল বঙ্গ বিজেপি। জারি হয়ে গেল বিজ্ঞপ্তিও।
জল্পনা চলছিলই। আজ, বৃহস্পতিবার সকালে সল্টলেকে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন সুখেন্দুশেখর, সুস্মিতা প্রকাশচিক। বস্তুত, তাঁদের পদত্যাগের কারণেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্য়সভার তিন আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে। সেই উপনির্বাচনে ফের প্রার্থী হচ্ছেন তিনজনই। এবার বিজেপির টিকিটে।
এর আগে, বিজেপিতে যোগ দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন সুখেন্দশেখর। বলেন, 'তৃণমূল রাজত্বে আরজি কর ঘটনায় যেভাবে মানুষ পথে নেমেছিল, সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল এই পার্টি আর ক্ষমতায় থাকবে না। যে বাংলা গোটা দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই বাংলার পিছনে হাঁটছিল। কারণ, বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করা'।
প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের কথায়, 'কেন্দ্রীয় সরকার বিরুদ্ধে সবসময় কথা বলতে গিয়ে ভারতের ম্যাপের বাইরে চলে যাচ্ছিলাম আমরা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে বাংলা থেকে বেরিয়ে গিয়েছে মেধা। বৃদ্ধাশ্রম হয়েছে বাংলা'।
সুম্মিতা দেব বলেন, 'বিজেপির উত্থান শুধু বাংলা নয়, অসম ও ওড়িশাও হয়েছে। আমি ফুলটাইম রাজনীতিবিদ। অসমে থাকি। সেখানকার অভিজ্ঞতা থেকে বলছিল যে ধরণের উন্নয়ন দরকার অর্থাৎ মেনিফেস্টো তে যা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে নেই । এটাই সমস্যা কংগ্রেস আর তৃণমূলের' । তাঁর কথায়, মোদীর সমালোচনা করেন অনেকেই কিন্তু তাঁকেও ছাড়তে পারেন না । যে দূরদৃষ্টি মোদীর আছে, সেটা দেশের অন্য নেতার নেই' ।
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