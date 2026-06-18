'ব্যক্তিগত আক্রমণের জবাব কীভাবে দেওয়া হবে'? কলকাতায় বৈঠকে বিক্ষুদ্ধ সাংসদরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ব্যক্তিগত আক্রমণের জবাব কীভাবে দেওয়া হবে'? ফের বৈঠকে বিক্ষুদ্ধ সাংসদ। এবার কলকাতায় ঘরোয়া আলোচনা সেরে নিলেন তাঁরা।
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আনুষ্ঠানিক বৈঠক নয়। সকলে ছিলেনও না। আজ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় ঘরোয়া আলোচনা বসেছিলেন কয়েকজন বিক্ষুদ্ধ সাংসদ। আলোচনায় উঠে আসে, তাদের যে ভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে তার জবাব কিভাবে দেওয়া হবে। বিশেষ করে মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদ যেভাবে সমাজ মাধ্যমে প্রতিদিন তাদের বিঁধছেন। যে সব অভিযোগ তোলা হচ্ছে তাতে তাদের সম্মানহানি ঘটছে। আগামীদিনে আইনের দ্বারস্থর হওয়ার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সাংসদরা নিজেদের এলাকায় কবে থেকে যাবেন। রাজ্যের প্রশাসনের সাথে এলাকায় কোন কোন কাজে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে তা নিয়েও কথা হয়েছে। আগামী দিনে সংসদে NCPI সাংসদরা নয়া দলীয় অফিস পেতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর।
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