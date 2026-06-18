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'ব্যক্তিগত আক্রমণের জবাব কীভাবে দেওয়া হবে'? কলকাতায় বৈঠকে বিক্ষুদ্ধ সাংসদরা

আলোচনায় উঠে আসে, তাদের যে ভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে তার জবাব কিভাবে দেওয়া হবে। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 18, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:23 PM IST
'ব্যক্তিগত আক্রমণের জবাব কীভাবে দেওয়া হবে'? কলকাতায় বৈঠকে বিক্ষুদ্ধ সাংসদরা
Image Credit: ফের বৈঠকে বিক্ষুদ্ধ সাংসদরা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'ব্যক্তিগত আক্রমণের জবাব কীভাবে দেওয়া হবে'? কলকাতায় বৈঠকে বিক্ষুদ্ধ সাংসদরা
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