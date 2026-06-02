Tapas Roy on Ritabrata: 'এই তৃণমূল উঠে যাবে, ৫০ জন বিধায়ক নিয়ে বিধানসভায় পৌঁছে গিয়েছে ঋতব্রত', বিরাট দাবি তাপসের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূলের সাসপেন্ডের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্য়োপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজ্য রাজনীতিতে কোনও অঘটন ঘটতে চলেছে। এমনটাই জল্পনা রয়েছে। আজ ঋতব্রত পৌঁছে গিয়েছেন বিধানসভায়। আর এমনই এক সময়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি বিধায়ক তাপস রায়। পাশাপাশি তাঁর ফেসবুক পোস্টে তৃণমূল ভেঙে যাওয়ার স্পস্ট ইঙ্গিত দিলেন বিজেপি বিধায়ক।
বিধানসভায় যাওয়ার পথে আজ তাপস রায় বলেন, তৃণমূলের এখন শোচনীয় অবস্থা। দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতাকেও ডফাই-ডিনাই। অভিষেককে তো বটেই। এরকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ছে। পার্টির রেজাল্ট এক মাসেরও বেশি হয়নি। এটা অনিবার্যই ছিল এবং এটা হবে। তার কারণ তৃণমূল দলটা অ্য়াপলেটিক্য়াল, গায়ক-গায়িকা নিয়ে ভর্তি। দলকে সর্বভারতীয় দেখাতে গিয়ে গুজরাত থেকে দিল্লি থেকে, বিহার থেকে অরাজনৈতিক লোকজনকে নিয়ে এসে রাজসভায়, লোকসভায় পাঠানো হয়েছে। দলে এতদিন অনেকে চুপ করে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে বহু কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান, এমআইসি, মন্ত্রিসভায় যারা রয়েছে তারা তো অনেকেই অরাজনৈতিক। একটা আধটা নয়, গন্ডায় গন্ডায় হলে ক্রোধটা আটকানো মুসকিল। সেটাই হচ্ছে এখন।
তৃণমূল ভাঙার জল্পনা নিয়ে তাপস রায় বলেন, আমি খুশি। তৃণমূল ভাঙলে আমি দুঃখ পাব নাকি! পরিষদীয় দল যখন তাদের নেতা নির্বাচিত করে তখন বেশিরভাগ সদস্য যদি কিছু চায় তাহলে সেখানে বিবেচনা করতে হবে। এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি কারণ তৃণমূল বলে দলটা তো তখন ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ ও রাজ্য বিধানসভা যে নতুন নতুন ঘটনা ঘটেছে বহু বছর ধরে। তখন তৃণমূল বলে পার্টিটা ছিল না।
ঋতব্রত কি আজ স্পিকারকে চিঠি দেবেন? তাপস রায় বলেন, চিঠি জমা দিতেই পারে। দেবে কি দেবে না তা আমি জানি না। খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করব। সাহস এবং ভয় দুটোই সংক্রমক। এক্ষেত্রে কী সংক্রমিত হচ্ছে তা আমি জানি না। এই তৃণমূল উঠে যাবে। উঠে যাওয়া উচিত। এরকম একটা রাজনৈতিক দল থাকা উচিত নয়। যে রাজনৈতিক দল শুধু ব্যক্তিগত কারও চিন্তা করে, ১৫ বছর ধরে রাজ্যের জন্য কোনও চিন্তা করেনি তার থাকা উচিত নয়। যারা তৃণমূলের টিকিটে জিতে এসেছেন তার কী করবেন তা তারা ভাববেন। ঋতব্রত উদ্যোগ নিয়েছে তা তো জানলাম। এবার তারা তা জমা দিক। স্পিকার ওই চিঠি পাওয়ার পর যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা দেখা যাবে।
উল্লেখ্য, রাজ্য রাজনীতিতে এমন একটা জল্পনা রয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহার সঙ্গে তৃণমূলের বেশকিছু বিধায়ক বিস্ফোরক কিছু দাবি করতে চলেছেন বিধানসভার স্পিকারের কাছে। আজ ঋতব্রত বিধানসভায় গিয়েছেন কিন্তু স্পিকার এখন দিল্লিতে। ফলে ঋতব্রতর হাত দিয়ে কী হয় তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এরকম এক পরিস্থিতিতে আজ তাপস রায় তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে চুরমার। মহারাষ্ট্রের মতন অবস্থা হলো তৃণমূলের । বিধানসভার স্পিকার এর কাছে প্রায় ৫০ জন টিএমসির বিধায়ক নিয়ে পৌঁছে গেছে ঋতব্রত খেলা হবে।'
