TMC EVM hacking allegation: বিজেপি '১৭৭+': 'ইভিএম হ্যাক করবে'? শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সেটিংয়ের অভিযোগ ব্রাত্যের

TMC EVM hacking allegation: বিজেপি '১৭৭+': 'ইভিএম হ্যাক করবে'? শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সেটিংয়ের অভিযোগ ব্রাত্যের
TMC EVM hacking allegation: 'কত লোক আমরা বাদ দেব, এটাও আগে ঘোষণা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। এখন বলছেন এতগুলি সিট আমরা পাব'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: '১৭৭, এই সংখ্যাটা নির্ভুল কী বলে দেওয়া হচ্ছে'? ছাব্বিশে নির্বাচনে এবার ইভিএমের হ্যাকের আশঙ্কা প্রকাশ করল তৃণমূল। সাংবাদিকে বৈঠকে ব্রাত্য বসু বললেন, 'ইভিএম হ্যাক করার সম্ভাবনা আমরা উড়িয়ে দিতে পারছি না। এটাও শেষ পর্যায়ে গিয়ে করতে পারে। কারণ যেন তেন প্রকারেণ ছলে-বলে-কৌশলে বাংলা দখল করতে হবে। দেশের অঙ্গরাজ্যের নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ইতিহাসে নজিরবিহীন'।
ব্রাত্য বলেন, 'মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় কী বলছেন, গতবারের থেকে ১ সিট হলেও বেশি জিতব, ১০ সিট হলেও বেশি জিতব। ধারেকাছে থাকবে। ১৭৭, এই সংখ্যাটা নির্ভুল কী বলে দেওয়া হচ্ছে? তার মানে কোনও জায়গায় সেটিং আছে? ব্যবস্থাপনা করে ফেলেছে? কত লোক আমরা বাদ দেব, এটাও আগে ঘোষণা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। এখন বলছেন এতগুলি সিট আমরা পাব'।
ব্রাত্যের কথায়, 'আমরা আশঙ্কা করছি, সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করেও শেষ অস্ত্র ইভিএম হ্যাক করা, তাহলে কি সেটিংটা এমনভাবে হয়ে গিয়েছে, সংখ্যাটাও আগে বলে দেওয়া হচ্ছে। সিবিআই, ইডি, রাজ্যপাল বদল, ইনকাম ট্যাক্স, এনআইএ, SIR,রাতারাতি আমলাকে বদল করে দেওয়া, নিজেদের পছন্দের আমলাকে ঘাড়ের উপরে বসানো। এরপর তো শেষ অস্ত্র তো একটাই পড়ে থাকে, মেশিন হ্যাক। মেশিন কী হ্যাক করবে? সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য় বলছি'।
ভোটের বাংলায় চড়ছে রাজনীতির পারদ। জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছে তৃণমূল ও বিজেপি। গতকাল, বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে কর্মিসভা করেন শুভেন্দু। তাঁর চ্যালেঞ্জ, '২০১৬-তে ৩, ২০২১-এ ৭৭, এবারে ১৭৭-এর নীচে নামবে না'। ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, '২০১৬ এবং ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মার্জিন কত করবেন সেটা আপনারা ঠিক করবেন, কত বাড়াবেন'।
সোমবার সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, মঙ্গলবার পর্যন্ত ৬০ লক্ষের মধ্যে ৩২ লক্ষ আবেদনের নিষ্পত্তি করা গিয়েছে। বাদ গিয়েছে ৪০ শতাংশ নাম। শুভেন্দু বলেন, 'প্রথম রাউন্ড ব্রেকফাস্ট। তাতে গিয়েছে ৫৮ লক্ষ। লাঞ্চে গিয়েছে ৭ লক্ষ। এখনও ডিনার হয়নি'।
