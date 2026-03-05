English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • TMC Rajya Sabha Candidates: মনোনয়ন জমা তৃণমূলের রাজ্যসভার ৪ প্রার্থীর! মাদারের শরণ রাজীবের, নয়া দায়িত্ব নিয়ে কোয়েলের চ্যালেঞ্জ...

TMC Rajya Sabha Candidates: মনোনয়ন জমা তৃণমূলের রাজ্যসভার ৪ প্রার্থীর! মাদারের শরণ রাজীবের, নয়া দায়িত্ব নিয়ে কোয়েলের চ্যালেঞ্জ...

TMC Rajya Sabha candidates submits nomination today: গত শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বিরাট চমক দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। বিধায়ক সংখ্যার বিচারে রাজ্যসভায় ৪টি আসন পাবে তৃণমূল আর বিজেপি পাবে একটি। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 5, 2026, 03:27 PM IST
TMC Rajya Sabha Candidates: মনোনয়ন জমা তৃণমূলের রাজ্যসভার ৪ প্রার্থীর! মাদারের শরণ রাজীবের, নয়া দায়িত্ব নিয়ে কোয়েলের চ্যালেঞ্জ...
ছবি সৌজন্যে ফেসবুক

শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: ভোটের আগেই ভোট! বিধানসভায় এসে আজ মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার ৪ প্রার্থী। বাবুল সুপ্রিয়, রাজীব কুমার, মেনকা গুরুস্বামী ও কোয়েল মল্লিক। তবে যেহেতু আর কোনও নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাই রাজ্যসভার সাংসদ পদে এই ৪ জনের জয় নিশ্চিত। এদিন মনোনয়ন জমা দিয়েও যে খুশি ধরা পড়ল ৪ প্রার্থীরই চোখেমুখে। বললেন, নয়া দায়িত্বে তাঁরা খুশি। যে দায়িত্ব তাঁদের দেওয়া হয়েছে, তা তাঁরা সামলানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

Add Zee News as a Preferred Source

এদিন রাজ্যসভার সাংসদ পদের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়ে মাদার টেরেসাকে উদ্ধৃত করেন রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার। বলেন, “I trust God will not give me any responsibility which I will not be able to handle.” বাংলায় যার তর্জমা করলে দাঁড়ায়, আমি বিশ্বাস করি, ভগবান আমায় এমন কোনও দায়িত্বের গুরুভার দেবেন না, যা আমি সামলাতে সক্ষম হব না। এর পাশাপাশি অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক বলেন, "খুবই ভালো লাগছে। একটা নতুন দিনে একটা নতুন যাত্রা। আর এই যাত্রাটা তখনই সফল হবে, যখন সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ ও ভালোবাসা পাব। এটা একটা বিশাল দায়িত্ব। তবে আমি যতটুকু নিজেকে চিনি, আমি জানি, এই দায়িত্বে আমি ১০০ শতাংশ সফল হয়েই ছাড়ব।" ওদিকে বাবুল সুপ্রিয়ের কথায়, "পারফর্মার হিসেবে স্টেজে উঠলে যেমন গানের অনুরোধ পেয়ে থাকি, এটাও তেমনই একটা প্ল্যাটফর্ম ফর পারফরম্যান্স।  শুধু এখানে রিকোয়েস্টের ধরনটা আলাদা। মানুষ এখানে তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আসেন।" আর মেনকা গুরুস্বামী বলেন, সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় তাঁকে সুযোগ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। বৈষম্য ও বিভেদের বিরুদ্ধে সাম্যের যে আইনি লড়াই, তা তাঁর সাংসদ হওয়ার পরেও জারি থাকবে।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই তালিকা ঘোষণা করেই বিরাট চমক দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। তালিকা ঘোষণা হতেই দেখা যায় ৪ জন-ই নতুন মুখ। আর সেই মুখের তালিকায় হলেন, বাবুল সুপ্রিয়, রাজ্য পুলিসের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক এবং আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। প্রসঙ্গত, মেনকা গুরুস্বামী হতে চলেছেন দেশের প্রথম ঘোষিত সমকামী সাংসদ।

এপ্রিলেই মেয়াদ শেষ হচ্ছে সুব্রত বক্সী, সাকেত গোখেল, ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায় ও বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যর। আগেই পদত্যাগ করেছেন মৌসম বেনজির নূর। এখন বিধায়ক সংখ্যার বিচারে রাজ্যসভায় ৪টি আসন পাবে তৃণমূল আর বিজেপি পাবে একটি। বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে এদিন মনোনয়ন দাখিল করেন রাহুল সিনহাও।

আরও পড়ুুন, Who is Menaka Guruswamy: হার্ভার্ড-অক্সফোর্ড স্কলার, সমপ্রেমে সোচ্চার সুপ্রিম কোর্টের স্টার অ্যাডভোকেট মেনকাকে চিনুন...

আরও পড়ুন, TMC Rajya Sabha candidates: বাবুল-রাজীব-কোয়েল-মেনকা! চূড়ান্ত ৪ নাম! রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় বিরাট চমক...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

 

 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
TMC Rajya Sabha candidatesBabul SupriyoRajeev Kumarkoel mallickMenaka GuruswamiTMC Rajya Sabha MP
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee on SIR Protest: ভোটার তালিকা নিয়ে এবার রাস্তায়, ৬ মার্চ ধর্মতলায় ধর্নায় মমতা
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষেই বদলে যাবে আবহাওয়া, বৃষ্টি চলবে কোন কোন জেলায়?.....