TMC Rajya Sabha Candidates: মনোনয়ন জমা তৃণমূলের রাজ্যসভার ৪ প্রার্থীর! মাদারের শরণ রাজীবের, নয়া দায়িত্ব নিয়ে কোয়েলের চ্যালেঞ্জ...

TMC Rajya Sabha Candidates: মনোনয়ন জমা তৃণমূলের রাজ্যসভার ৪ প্রার্থীর! মাদারের শরণ রাজীবের, নয়া দায়িত্ব নিয়ে কোয়েলের চ্যালেঞ্জ...
TMC Rajya Sabha candidates submits nomination today: গত শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বিরাট চমক দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। বিধায়ক সংখ্যার বিচারে রাজ্যসভায় ৪টি আসন পাবে তৃণমূল আর বিজেপি পাবে একটি।
শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: ভোটের আগেই ভোট! বিধানসভায় এসে আজ মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার ৪ প্রার্থী। বাবুল সুপ্রিয়, রাজীব কুমার, মেনকা গুরুস্বামী ও কোয়েল মল্লিক। তবে যেহেতু আর কোনও নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাই রাজ্যসভার সাংসদ পদে এই ৪ জনের জয় নিশ্চিত। এদিন মনোনয়ন জমা দিয়েও যে খুশি ধরা পড়ল ৪ প্রার্থীরই চোখেমুখে। বললেন, নয়া দায়িত্বে তাঁরা খুশি। যে দায়িত্ব তাঁদের দেওয়া হয়েছে, তা তাঁরা সামলানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।
এদিন রাজ্যসভার সাংসদ পদের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়ে মাদার টেরেসাকে উদ্ধৃত করেন রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার। বলেন, “I trust God will not give me any responsibility which I will not be able to handle.” বাংলায় যার তর্জমা করলে দাঁড়ায়, আমি বিশ্বাস করি, ভগবান আমায় এমন কোনও দায়িত্বের গুরুভার দেবেন না, যা আমি সামলাতে সক্ষম হব না। এর পাশাপাশি অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক বলেন, "খুবই ভালো লাগছে। একটা নতুন দিনে একটা নতুন যাত্রা। আর এই যাত্রাটা তখনই সফল হবে, যখন সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ ও ভালোবাসা পাব। এটা একটা বিশাল দায়িত্ব। তবে আমি যতটুকু নিজেকে চিনি, আমি জানি, এই দায়িত্বে আমি ১০০ শতাংশ সফল হয়েই ছাড়ব।" ওদিকে বাবুল সুপ্রিয়ের কথায়, "পারফর্মার হিসেবে স্টেজে উঠলে যেমন গানের অনুরোধ পেয়ে থাকি, এটাও তেমনই একটা প্ল্যাটফর্ম ফর পারফরম্যান্স। শুধু এখানে রিকোয়েস্টের ধরনটা আলাদা। মানুষ এখানে তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আসেন।" আর মেনকা গুরুস্বামী বলেন, সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় তাঁকে সুযোগ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। বৈষম্য ও বিভেদের বিরুদ্ধে সাম্যের যে আইনি লড়াই, তা তাঁর সাংসদ হওয়ার পরেও জারি থাকবে।
প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেই তালিকা ঘোষণা করেই বিরাট চমক দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। তালিকা ঘোষণা হতেই দেখা যায় ৪ জন-ই নতুন মুখ। আর সেই মুখের তালিকায় হলেন, বাবুল সুপ্রিয়, রাজ্য পুলিসের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক এবং আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। প্রসঙ্গত, মেনকা গুরুস্বামী হতে চলেছেন দেশের প্রথম ঘোষিত সমকামী সাংসদ।
এপ্রিলেই মেয়াদ শেষ হচ্ছে সুব্রত বক্সী, সাকেত গোখেল, ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায় ও বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যর। আগেই পদত্যাগ করেছেন মৌসম বেনজির নূর। এখন বিধায়ক সংখ্যার বিচারে রাজ্যসভায় ৪টি আসন পাবে তৃণমূল আর বিজেপি পাবে একটি। বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে এদিন মনোনয়ন দাখিল করেন রাহুল সিনহাও।
