TMC Rajyasabha MP Sukhendu Sekhar Roy: 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অসহনীয় নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়েছেন': কাকলির পর তৃণমূলকে বিঁধে এবার বেসুরো সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়

Sukhendu Sekhar Roy: রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের উদাহরণ টেনে সুখেন্দুবাবু তাঁর পোস্টে লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অসহনীয় নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়েছেন।' রাজনৈতিক মহলের মতে, এই পোস্টের মাধ্যমে তিনি রাজ্যে তৃণমূলের শাসনের অবসানকে ইঙ্গিত করেছেন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের শোচনীয় বিপর্যয় ঘটেছে। আর এই হারের ধাক্কা সামলানোর আগেই দলের অন্দরে শুরু হয়েছে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পর এবার ‘বেসুরো’ হলেন তৃণমূলের অন্যতম প্রবীণ রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। মঙ্গলবার সকালে সমাজমাধ্যমে তাঁর একটি ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তো বটেই, শাসকদলের অন্দরেও তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।
রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের উদাহরণ টেনে সুখেন্দুবাবু তাঁর পোস্টে লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অসহনীয় নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়েছেন।' রাজনৈতিক মহলের মতে, এই পোস্টের মাধ্যমে তিনি রাজ্যে তৃণমূলের শাসনের অবসানকে ইঙ্গিত করেছেন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
ঘনিষ্ঠমহলে বিস্ফোরণ
পোস্টের বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও, ঘনিষ্ঠমহলে তৃণমূলের এই ভরাডুবির কারণ নিয়ে সরব হয়েছেন সুখেন্দুশেখর।
তাঁর মতে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল ২৯টি আসনে জিতে যেখানে বিজেপিকে অনেকটাই কোণঠাসা করেছিল, সেখানে মাত্র দুই বছরের মধ্যে কী ভাবে এই বিপর্যয় ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
প্রবীণ সাংসদের মতে, আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর যে লাখ লাখ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছিলেন, সেটাই ছিল ‘অশনিসঙ্কেত’। তৃণমূল সেই দেওয়াল লিখন পড়তে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।
এছাড়াও দলের দুর্নীতি নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি ঘনিষ্ঠদের বলেন, 'তৃণমূলের লাগামছাড়া দুর্নীতি ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা দুর্নীতি, খাদ্য দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, পঞ্চায়েত দুর্নীতি-সহ পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও গ্রামে সবচেয়ে বড় বাড়িটি যাঁর, তিনি তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান-- এই দুর্নীতি মানুষ খালি চোখে দেখেছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সুখেন্দুশেখর মনে করেন-- ২০১১ সালে মানুষ যেভাবে সিপিএমকে তাড়াতে ভোট দিয়েছিল, ২০২৬ সালেও একইভাবে তৃণমূলকে তাড়াতে মানুষ বিকল্প হিসেবে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। তাঁর মতে, অবিলম্বে সাংগঠনিক কাঠামোর খোলনলচে না বদলে আত্মবিশ্লেষণ ও শুদ্ধকরণ না করলে আগামী দিনে দলের অস্তিত্ব আরও সঙ্কটে পড়বে।
ছয় দশক ধরে রাজনীতি করা, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ এই প্রবীণ নেতার এমন অবস্থানে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। তবে এই প্রথম নয়, এর আগে ২০২৪ সালের আগস্টেও আরজি কর কাণ্ডের সময় তিনি ‘বাস্তিল দুর্গ’ পতনের ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস টেনে এবং কবি চণ্ডীদাসের পঙক্তি উদ্ধৃত করে দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। সেবার যোধপুর পার্কে ধর্ণাতেও বসেন তিনি।
সুখেন্দুবাবুর এই ‘বিদ্রোহ’ এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন তৃণমূলের আর এক প্রবীণ সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে সংসদীয় দলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে সরিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্ষুব্ধ কাকলি দেবী সমাজমাধ্যমে চার দশকের আনুগত্যের ‘পুরস্কার’ পাওয়ার কথা বলে খোঁচা দিয়েছেন এবং বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তৃণমূল সাংসদ কাকলি মঙ্গলবার কল্যাণী-তে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকেও যোগ দিয়েছেন। এই ঘটনায় উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। দুই বর্ষীয়ান সাংসদের এমন ভূমিকা রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূলকে এক গভীর সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)