TMC: বাঙালি হেনস্থায় কেন্দ্রকে প্রশ্ন হাইকোর্টের! 'জনতার আদালতেও...', বার্তা তৃণমূলের..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিডিটাল ব্যুরো: 'বাংলা বললেই আটক'! কলকাতা হাইকোর্টে এবার প্রশ্নের মুখে কেন্দ্র। 'যদি আমাদের লোককে হেনস্থা করা বন্ধ না করে, তাহলে এই লড়াইকে আমরা দিল্লি পর্যন্ত নিয়ে যাব', এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে সুর চড়াল তৃণমূল।

আরও পড়ুন: Partha Chatterjee: পার্থর মামলা থেকে সরলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী, জামিন মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্টের অন্য বেঞ্চ...

তৃণমূল তরফে এক্স হ্যান্ডল পোস্টে উল্লেখ, 'অমিত শাহের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, ওড়িশার বিজেপি সরকারের পর এবার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার তিরস্কার করল কলকাতা হাইকোর্ট। দিল্লি থেকে বীরভূমের বাঙালি পরিবারগুলি আটক ও বাংলাদেশে পাঠানোর ঘটনায় কেন্দ্রকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত'।

গতকাল, বুধবার ভিনরাজ্য়ে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থায় প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলায় ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন অভিষেকও। এদিন দলের তরফের এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে হুঁশিয়ারি, 'কালকের সমাবেশ যদি কিছুর ইঙ্গিত দেয়, তা হল বিজেপির বিরুদ্ধে অপোসহীন সংগ্রামের জন্য বাংলার প্রস্তুত। আমরা ওদের মোকাবিলা করব। জনগণের আদালতে টেনে আনব এবং গণতান্ত্রিকভাবে মূল্য চোকাতে বাধ্য করব'।

After @AmitShah’s Home Ministry and @MohanMOdisha’s Odisha Government, it’s now the turn of the @narendramodi-led Centre to be pulled up by the Calcutta High Court.

The Court has directed the Union Govt. to file an affidavit regarding the illegal detention of Bengali families…

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) July 17, 2025