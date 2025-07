MOdi Vs Mamata: বাংলায় নয়, পরিবর্তন এবার হবে দিল্লিতে! মোদীকে তোপ তৃণমূলের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'পরিবর্তন তো দিল্লিতে হবে'! দুর্গাপুরে মোদীর সভার পর এবার পাল্টা হুঁশিয়ারি দিল তৃণমূল। দলের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট, 'মোদী বলছেন, টিএমসি হেরে গেলে বাংলায় উন্নয়ন শুরু হবে। কিন্তু দিল্লিতে নিজের কুর্সিই ধরে রাখতে পারছে না! শরিকরা বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠেছে। দলই(বিজেপি) চাইছে, মোদী পদত্যাগ করুন'।

নজরে ছাব্বিশ। দেড় মাস পর ফের রাজ্য়ে নরেন্দ্র মোদী। দুর্গাপুরে জোড়া জনসভা। প্রথমে প্রশাসনিক, তারপর রাজনৈতিক। রাজনৈতিক মঞ্চে মোদী বললেন, 'বিজেপি ক্ষমতা এলেই বাংলা দেশের অন্যতম শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য হয়ে উঠবে। এটা আমার বিশ্বাস। কিন্তু তৃণমূল বাংলাকে শিল্পোন্নত হতে দিচ্ছে না। তাই তৃণমূল বাংলা থেকে সরাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে, এখানে নতুন বিনিয়োগ আসে। কর্মসংস্থান তৈরি হয়। কিন্তু যত দিন তৃণমূল থাকবে, তত দিন এ সব হবে'।

.@narendramodi says, "only when TMC loses will Bengal's development begin," but can barely hold onto his own kursi in Delhi!

His Government is hanging by a thin thread, his allies are restless, and his party wants him out.

And in Bengal, @BJP4India will struggle to cross 50.…

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) July 18, 2025