/ঋত তৃণমূলে এবার রাজ্য কমিটি! সভাপতি বিপ্লব মিত্র, কোন পদে কারা?

রক্তিমা দাস: বাদ খোদ মমতা-অভিষেকই। ওয়ার্কিং কমিটি পর এবার রাজ্য কমিটিও গড়ে ফেলল ঋতব্রত শিবির। রাজ্য সভাপতি পদে বিপ্লব মিত্র। কার্যকরী সভাপতি হলেন জাভেদ খান। 'আগামীকাল জেলা কমিটির তৈরির পরিকল্পনা আছে', জানালেন ঋতব্রত।
ঋত শিবিরের রাজ্য কমিটি
--
সভাপতি-বিপ্লব মিত্র
কার্যকরী সভাপতি-জাভেদ খান
যুব কংগ্রেস সভাপতি- আনিসুর রহমান
কার্যকরী সভাপতি- সৌরভ বসু
মহিলা সভানেত্রী- সাবিনা ইয়াসমিন
মহিলা সহ সভানেত্রী-শিউলি সাহা
ছাত্র পরিষদের চেয়ারম্যান- কোহিনূর মজুমদার
মাইরিটি সেলের চেয়ারম্যান-বাহারুল ইসলাম
সাংবাদিক বৈঠকে ঋতব্রত জানান, 'গান্ধী মূর্তিতে ২১ জুলাই করার জন্য অনুমতি চেয়েছি। আশা করছি পারমিশন পাব'। বলেন, 'বিজেপির যে তিনজন প্রার্থী হয়েছে। আমার সঙ্গে ভীষণ ভালো সম্পর্ক। সুখেন্দুদা গার্জেনের মত, সুস্মিতা আমার বন্ধু, প্রকাশ আমার ভাইয়ের মত। রাজনীতিতে মতবিরোধ থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনই নষ্ট হবে না'।
এদিন ফের অভিষেককে নিশানা করেন ঋতব্রত। বলেন, 'ক্যামাক স্ট্রিটে বাটপাড়ি মানিলন্ডারিংয়ের অবস্থা চলত। আমাদের বলেছিল প্রশ্ন করা যাবে না। কুইজ মাস্টার বলেছিল। এরপর প্রশ্ন পাঠাত। এরপর যদি বলা হত আমি টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন করেছি। আমি ফেসে যেতাম তাহলে। দম বন্ধ পরিবেশ ছিল। এই পরিবেশ লোকসভাতেও ছিল'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)