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ঋত তৃণমূলে এবার রাজ্য কমিটি! সভাপতি বিপ্লব মিত্র, কোন পদে কারা?

TMC rebel faction:  ঋতব্রত জানালেন, 'গান্ধী মূর্তিতে ২১ জুলাই করার জন্য অনুমতি চেয়েছি। আশা করছি পারমিশন পাব'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 10, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:58 PM IST
ঋত তৃণমূলে এবার রাজ্য কমিটি! সভাপতি বিপ্লব মিত্র, কোন পদে কারা?
Image Credit: ঋত তৃণমূলে এবার রাজ্য কমিটি!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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