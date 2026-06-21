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'আরজি কর আন্দোলনের সময় কোথায় ছিলেন'? মহুয়াকে নিশানা করে বিস্ফোরক কাকলি

 মমতাপন্থী তৃণমূল বনাম বিক্ষুদ্ধ তৃণমূল দ্বন্দ্বে এবার আরজি কর প্রসঙ্গ! 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 21, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:03 PM IST
'আরজি কর আন্দোলনের সময় কোথায় ছিলেন'? মহুয়াকে নিশানা করে বিস্ফোরক কাকলি
Image Credit: মহুয়াকে নিশানা করে বিস্ফোরক কাকলি

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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