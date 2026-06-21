'আরজি কর আন্দোলনের সময় কোথায় ছিলেন'? মহুয়াকে নিশানা করে বিস্ফোরক কাকলি

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মমতাপন্থী তৃণমূল বনাম বিক্ষুদ্ধ তৃণমূল দ্বন্দ্বে এবার আরজি কর প্রসঙ্গ! সোশ্যাল মিডিয়ায় সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নিশানা করে বিস্ফোরক কাকলি ঘোষদস্তিদার। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে কাকলি লিখেছেন, 'আরজি কর আন্দোলনের সময়ে কোথায় ছিলেন? অভয়ার পাশে দাঁড়াননি কেন'?
ছাব্বিশে ভরাডুরি পর ভেঙে চুরমার তৃণমূল। বিধানসভা যখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জোট বেঁধেছেন বিক্ষুদ্ধ বিধায়ক, তখন লোকসভায় দল ছেড়েছেন ২০ সাংসদ। এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন তাঁরা। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। শুধু তাই নয়. এনসিপিআই-কে নিয়ে সোশ্য়াল মিডিয়ায় একটি পোস্টও করেছেন তিনি।
এক্স হ্যান্ডেলে মহুয়া লিখেছেন, 'এনসিপিআইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক। তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত ২০ সাংসদ নিয়ে গঠিত নতুন দল। ফেসবুক পেজ বলছে, এরা সমাজের দরিদ্র মানুষদের সাহায্য করে। আমি সত্যিই আশা করি, মোটেই গরিব নন ২০ বিশ্বাসঘাতকেও সাহায্য করবে'। এই পোস্টের প্রেক্ষিতেই আরজি করের প্রসঙ্গ তুলে মহুয়াকে বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে কাকলি।
এদিকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আসরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাতে আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দিয়েছেন তিনি। কবে? গত ১৯ জুন।
অভিষেক বলেন, 'তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ কয়েকদিন আগে স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছেন। আলাদা একটি ব্লক তৈরির দাবি জানিয়েছে। পরে জানতে পারলাম, তৃণমূল ছেড়ে NCPI নামে একটি দলে যোগ দিয়েছে। যে দলের নাম আমরা কেউ শুনিনি। যাঁরা যোগ দিয়েছেন, তাঁরা শোনেননি। বলছে, এই পার্টির সঙ্গে মিশে গিয়েছে'। তাঁর দাবি, 'সংবিধান পরিষ্কার বলা আছে, স্বেচ্ছায় পার্টি সদস্য়পদ ছাড়লে, সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাবে। অন্য পার্টি যুক্ত হয়েছে,মানে তৃণমূলের সদস্যপদ ছেড়েছে'। তাঁর সাফ কথা, 'একটা প্রতীকে জিতে এসে, এখন বলছে অমুক দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছি, লোকসভা সদস্যপদ খারিজ হওয়া উচিত'।
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