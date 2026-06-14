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Kunal Ghosh on NCPI: 'শেষে ওটা কোন্ দল? বাঘিনীর ছাতার তলা থেকে বেরিয়ে ব্যাঙের ছাতার তলায়'

Kunal Ghosh on NCPI:  'বিজেপির বন্ধু হবো; কিন্তু বিজেপি তো দরজা খুলল না। মার্জ করার হলে সরাসরি বিজেপি না হয়ে এসব কী? বিজেপিও ওদের নিতে চায় না; শুধু ব্যবহার করছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 14, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:53 PM IST
Kunal Ghosh on NCPI: 'শেষে ওটা কোন্ দল? বাঘিনীর ছাতার তলা থেকে বেরিয়ে ব্যাঙের ছাতার তলায়'
Image Credit: কুণালের টিপ্পনি

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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