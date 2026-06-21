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অরূপকে শোকজ! জবাব সন্তোষজনক না হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত তৃণমূলের

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের (AITC) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' বা সমস্ত রকম লেনদেন অবিলম্বে বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন অরূপ। কলকাতার HDFC ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল প্লাজা শাখায় চিঠি পাঠানো হয় ১২ জুন।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 21, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:03 PM IST
অরূপকে শোকজ! জবাব সন্তোষজনক না হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত তৃণমূলের
Image Credit: অরূপকে শোকজ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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