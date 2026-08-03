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শশী পাঁজাও এবার NCPI-তে? 'এখন এইটুকুই', ফেসবুক পোস্টে বড় ইঙ্গিত কুণালের

Kunal Ghosh Shashi Panja:  'চলতি পরিস্থিতিতে ডাঃ শশী পাঁজাকে নিয়ে কোনও প্রচারে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বেন না। যতক্ষণ না তাঁর নিজের বা দায়িত্বশীল কারুর মুখ থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু শুনছেন, ততক্ষণ এবিষয়টি এড়িয়ে থাকাই ভালো'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 03, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:45 PM IST
শশী পাঁজাও এবার NCPI-তে? 'এখন এইটুকুই', ফেসবুক পোস্টে বড় ইঙ্গিত কুণালের
Image Credit: ফেসবুক পোস্টে বড় ইঙ্গিত কুণালের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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