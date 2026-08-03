শশী পাঁজাও এবার NCPI-তে? 'এখন এইটুকুই', ফেসবুক পোস্টে বড় ইঙ্গিত কুণালের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভাঙন তৃণমূল! শশী পাঁজাও এবার যোগ দিচ্ছেন NCPI-তে? 'তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোদ্ধাদের' কাছে কুণাল ঘোষের 'অনুরোধ', 'চলতি পরিস্থিতিতে ডাঃ শশী পাঁজাকে নিয়ে কোনও প্রচারে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বেন না। যতক্ষণ না তাঁর নিজের বা দায়িত্বশীল কারুর মুখ থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু শুনছেন, ততক্ষণ এবিষয়টি এড়িয়ে থাকাই ভালো'।
ফেসবুক পোস্টে কুণাল ঘোষ লিখেছেন, তিনি চিকিৎসক। তাঁর পেশাগত যে কাজ বহুদিন ধরে করে আসছেন, সেই কাজ তিনি করছেন। ভোটের পর ছোট মেয়ের কাছেও গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। তৃণমূল সহযোদ্ধারা সোশ্যাল মিডিয়ায় শশীদিকে নিয়ে কোনো বিভ্রান্তিমূলক পোস্টে আপাতত সাড়া দেবেন না। মনে রাখুন, তিনি যে বাড়িতে থাকেন, যে পরিবারের সদস্য, সেই মানুষটি তৃণমূল প্রতিষ্ঠায় মমতাদির অন্যতম সহযোগী। এখন এইটুকুই'।
শনিবার NCPI সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের চেম্বারে গিয়ে বৈঠক করেছিলেন তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শশী পাঁজা। আর সেই বৈঠকের পর থেকে রাজনৈতিক মহলে নয়া জল্পনা। এরপর রবিবার সন্ধ্যায় সেই জল্পনা আগুনে ঘি ঢালেন কাকলি-পুত্র বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার। ফেসবুকে বিস্ফোরক পোস্ট, দুইজন হেভিওয়েট মন্ত্রী ও তিনজন সাংসদ খুব শীঘ্রই NCPI-যোগ দিতে চলেছে এবং তাঁদের দেশ গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হবে'।
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