Mamata TMC Split: দুই তৃণমূলের নেত্রী মমতা! দলবিরোধী নয়, 'কৌশগত পদক্ষেপ' ৫৮ সাংসদের দলনেতা ঋতব্রতর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভেঙে খানখান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে মানছেন না বিক্ষুব্ধরা। ঋতব্রতর নেতৃত্বে প্রায় ৫৮ বিধায়কের সই সম্বলিত চিঠি যায় স্পিকারের কাছে। সেখানে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়। অথচ চিঠিতে সভানেত্রী হিসেবে জ্বলজ্বল করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। তাহলে নব্য না পুরনো কোন দলের রাশ রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোর হাতে? এই প্রশ্নেই তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।
তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা দলের কৌশলগত পদক্ষেপ। তৃণমূলের মধ্য়ে ভাগ তৈরি হয়েছে। ৫৮ জন তারা স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন ঋতব্রতকে দলনেতা করে। কিন্তু সেখানে নেত্রী হিসেবে নাম রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। কারণ লড়াইটা যে আদালত পর্যন্ত গড়াবে তা জানেন তারা। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনে এই কাজ বলে সমালোচকদের মত।
এদিন বিদ্রোহী বিধায়কেরা বিধানসভার কাউন্সিল চেম্বারে বৈঠক করেন। ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠকের পর তাঁরা স্পিকারের ঘরে যান। চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজেদের সভানেত্রী বলে উল্লেখ করেছেন বিদ্রোহীরা। ডেপুটি লিডার হিসাবে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে জাভেদ খান, সন্দীপন সাহা, শিউলি সাহাকে। অন্য দিকে, মুখ্যসচেতক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে আখরুজ্জামানকে।
নির্বাচনের আগে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষকে বলেছিলেন, ২৯৪টি কেন্দ্রের প্রার্থী আসলে তিনিই নিজে। কিন্তু ভোটের ফলাফল বেরোনোর পর পরিস্থিতি যেভাবে ঘুরে গেছে, তাতে অনেকেই মনে করছেন মমতার হাত থেকে বোধহয় তৃণমূলের রাশ আলগা হতে শুরু করেছে। মহারাষ্ট্রে যেমন উদ্ধব ঠাকরের হাত থেকে শিবসেনা বেরিয়ে গিয়েছিল, বাংলাও কি সেই পথেই হাঁটছে?
মহারাষ্ট্রে ঠাকরের শিবির ভেঙে, বিদ্রোহীদের ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন একনাথ শিন্ডে। শিবসেনা ভেঙে দু'টি পৃথক দলের সৃষ্টি হয়- শিবসেনা (একনাথ শিন্ডে) এবং শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে)। তবে এদিকে বিদ্রোহী বিধায়কদের দেওয়া চিঠি আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাননি স্পিকার। সূত্রের খবর, ওই বিধায়কদের বিকেল ৪টে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে ওই চিঠিতে করা বিধায়কদের স্বাক্ষর খতিয়ে দেখা হবে।
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