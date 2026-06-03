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Mamata TMC Split: দুই তৃণমূলের নেত্রী মমতা! দলবিরোধী নয়, 'কৌশগত পদক্ষেপ' ৫৮ সাংসদের দলনেতা ঋতব্রতর?

Ritabrata Banerjee TMC: তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়কদের জমা দেওয়া সেই চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সভানেত্রী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। উপ-দলনেতা হলেন শিউলি সাহা ও জাভেদ খান। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 03, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:39 PM IST
Mamata TMC Split: দুই তৃণমূলের নেত্রী মমতা! দলবিরোধী নয়, 'কৌশগত পদক্ষেপ' ৫৮ সাংসদের দলনেতা ঋতব্রতর?
Image Credit: AI তৈরি ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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