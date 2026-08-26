Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবসে মুখ অভিষেক! যে কোনওদিন ছাত্র রাজনীতিই করেনি... বিস্ফোরক ঋতশিবির

TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবসে মুখ অভিষেক! 'যে কোনওদিন ছাত্র রাজনীতিই করেনি...' বিস্ফোরক ঋতশিবির

Trinamool Chhatra Parishad Foundation Day:  কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূলের দুই শিবির। কালীঘাট তৃণমূলের সমাবেশ হবে ক্যাথিড্রাল রোডে, আর ঋতব্রত শিবিরের  রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 26, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:58 PM IST
TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবসে মুখ অভিষেক! 'যে কোনওদিন ছাত্র রাজনীতিই করেনি...' বিস্ফোরক ঋতশিবির
Image Credit: অভিষেকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ঋতশিবির

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
গ্যাস প্ল্যান্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, জ্বলছে ৯৫০০০ কোটির কমপ্লেক্স, ৩০ হাজার কর্মীও...
2
3
4
5