TMCP-র প্রতিষ্ঠাদিবসে মুখ অভিষেক! 'যে কোনওদিন ছাত্র রাজনীতিই করেনি...' বিস্ফোরক ঋতশিবির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসেও 'আমরা-ওরা'। ২৮ আগস্ট শহরে জোড়া কর্মসূচি। কালীঘাটপন্থীদের ব্যানারে সঙ্গে কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি? কটাক্ষ ঋতব্রত শিবিরের ছাত্র নেতা কোহিনূর মজুমদার।
হাতে আর মাত্র একদিন। কলকাতা হাইকোর্টে নির্দেশ মেনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত তৃণমূল। কোনও পক্ষ-ই অবশ্য় গান্ধী মূর্তিতে সমাবেশের অনুমতি পায়নি। কালীঘাট তৃণমূলের সমাবেশ হবে ক্যাথিড্রাল রোডে, আর ঋতব্রত শিবিরের রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে।
এদিন ছাত্র সমাবেশের পোস্টার প্রকাশ করল ঋতব্রত শিবির। সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রনেতা কোহিনূর বলেন, 'যে কোনওদিন ছাত্র রাজনীতিই করেনি, সে এখনও কালীপন্থী তৃণমূলের ব্যানারে! কালীঘাট তৃণমূল এখনও একই জায়গায় আবর্তিত হচ্ছে। কেন দলের বিপর্যয়, সেটা নিয়ে আমরা জানিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, একই ঘটনা ঘটে চলেছে। আগামী দিনে আরও নির্বাচন রয়েছে। বুঝতে পারবে কী জায়গায় পৌঁছেছে দল'।
এর আগে, 'কে আসল, কে নকল' এই ইস্যুতে আদালতে বিচারপতির তিরস্কারের মুখে পড়ে তৃণমূলের দুই শিবির-ই। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট বলেন, "এটা নিজেদের ভিতরের বিষয়। এখানে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। প্রপার ফোরামে যান কারা আসল সেই বিচার চেয়ে! কে আসল তৃণমূল, কে ডুপ্লিকেট তৃণমূল, সেটা আদালত দেখবে না!" এরপরই বিচারপতি বলেন, "দু-পক্ষকে বলছি, জয়েন্টলি করলে মেয়ো রোডে করতে পারবেন।" যদিও যৌথভাবে TMCP প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে রাজি হয়নি যুযুধান দুই শিবির- কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত তৃণমূল।
কালীঘাট শিবির আদালতে পাল্টা তোপ দাগে, "আমরা যা-ই আবেদন করি ওরা আমাদের আবেদন কপি করে।" শেষে আদালত কালীঘাট শিবিরের উদ্দেশে বলে যে,"ক্যাথিড্রাল রোড ২১ জুলাই করেছেন। এবার করলেও সমস্যা নেই। ওখানে যান। আগে কী করেছেন সেটা এখন দেখলে হবে না। আপনাদের পার্টির অবস্থা বদলে গিয়েছে। দু'পক্ষ-ই সভা করুক। একই দিন একই সময়। কিন্তু সামান্য দুরত্ব থাকুক।" রায় দেয় আদালত।