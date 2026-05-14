/Mamata Banerjee: ভোটে ভরাডুবির পর কালীঘাটে সাংসদদের নিয়ে বৈঠক: কী বার্তা দিলেন মমতা?

Mamata Banerjee: শনিবার থেকে জেলায় জেলায় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে ভরাডুবি। 'মনোবল চাঙ্গা রাখতে হবে', দলের বৈঠকে বার্তা দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'মন খারাপ করলে চলবে না। আমরা আগেও বিরোধী হিসেবে লড়াই করেছি। আবার লড়াই করব। রাস্তায় নামব'।
পরনে আইনজীবীর কালো কোর্ট। এদিন সকালে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় সওয়াল করতে হাইকোর্টে যান মমতা। এরপর বিকেলে 0কালীঘাটে তৃণমূল সাংসদদের নিয়ে নিয়ে বৈঠক। সূত্রের খবর, বৈঠকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে অভিনন্দন জানান মমতা। বলেন, 'আমরা ভালো লড়াই করেছি। ওরা ১০০ জন আইনজীবী নিয়ে উপস্থিত ছিল। আমি ওদের মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছিলাম। সুপার ইমার্জেন্সির মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ২০২৯ সালে হারবে'।
এদিন বৈঠকে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের প্রসঙ্গ ওঠে। সামিরুল ইসলাম, দোলা সেন ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বে তিনটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম তৈরি করছে তৃণমূল। আগামী শনিবার থেকে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা জেলায় জেলায় যাবেন বলে খবর।
বৈঠকে ছিলেন অভিষেকও। তিনি বলেন, 'আমরা এক কঠিন নির্বাচনে লড়াই করেছি। আমরা শুধু বিজেপির বিরুদ্ধেই লড়িনি, আমাদের হারাতে বিজেপি দেশের সমস্ত শক্তিকে ব্যবহার করেছিল। এমনকী গণনার দিনেও, সিএপিএফ (CAPF) গণনাকর্মীদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। তিন রাউন্ড গণনার সময়ে বিজেপিতে দুশোরও বেশি আসনে এগিয়ে দেখিয়েছিল, যাতে আমাদের ছেলেদের মনোবল ভেঙে যায়'। সঙ্গে বার্তা, 'মানুষের ভোট কীভাবে লুট করা হয়েছে, সেই সত্যিটা একদিন ঠিকই সামনে আসবে'।
এদিন বৈঠকে গরহাজির ছিলেন বেশ কয়েকজন সাংসদ। যেমন, দেব, রচনা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়, বাবুল সুপ্রিয়, অরূপ চক্রবর্তী। তৃণমূলের দাবি, আগে থেকে তাঁরা জানিয়ে রেখেছিলেন যে বৈঠকে আসতে পারবেন না।
