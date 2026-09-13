তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে নয়া মোড়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যেন নথির কপি পাঠানো হয়', ঋতশিবিরকে নির্দেশ কমিশনের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে বড় আপডেট। কালীঘাট তৃণমূলকে ফের তলব করল নির্বাচন কমিশন। কবে? ১৬ সেপ্টেম্বর। চিঠিতে উল্লেখ, সেদিন বেলা ৩টার মধ্যে চাইলে শেষবারের মতো নথিও জমা দিতে পারবে তারা। প্রয়োজনে ১৭ সেপ্টেম্বর আবার শুনানি হবে। চিঠি পাঠানো হল ঋতব্রত শিবিরে।
ঋতব্রত শিবিরকে কমিশন জানিয়েছে, তারা যদি কোনও নথি জমা দিতে চায়, তাহলে ১৬ তারিখ বেলা ৩টের মধ্য়েই জমা দিতে হবে। সঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশ, কমিশনে যে নথি জমা দেবে ঋতশিবির, সেই নথির কপি যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হয়।
তৃণমূল তুমি কার? নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই তত্পরতা কমিশনের। শনিবার দিল্লিতে কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতশিবিরের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এরপর রাতে কালীঘাট তৃণমূলের তরফে কমিশনকে চিঠি পাঠান ডেরেক ও'ব্রায়েন। চিঠিতে অভিযোগ, ঋতশিবির কী কী নথি জমা দিয়েছে, কমিশনের তরফে কালীঘাট তৃণমূলের কাছে তার কপি পাঠানো হয়নি। বস্তুত, কমিশনের ওয়েবসাইটে তৃণমূলের মূল সংবিধানের সর্বশেষ তথ্যও আপলোড করা হয়নি। চিঠিতে বলা হয়, দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২০২৭ সালে তৃণমূলের চেয়ারপার্সন নির্বাচন হওয়ার কথা। ফলে এখনও পর্যন্ত মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ই তৃণমূলের চেয়ারপার্সন।
এদিকে নির্বাচন কমিশনের বৈঠকের পর মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়কে নিশানা করেন ঋতব্রত। বলেন, ‘না খাতা না বহি, জো ডক্টর মমতা ব্যানার্জি কহে ওহি সহি--গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই একনায়কতন্ত্র চলতে পারে না। তৃণমূল কারও ব্যক্তিগত মালিকানা বা কারও বাপের সম্পত্তি নয়, এটি দলের সাধারণ কর্মীদের দল'। তাঁর দাবি, পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত সাংগঠনিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁদের দিকেই রয়েছে।
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