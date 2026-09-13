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তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে নয়া মোড়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যেন নথির কপি পাঠানো হয়', ঋতশিবিরকে নির্দেশ কমিশনের

tmc symbol dispute:  ১৬ সেপ্টেম্বর কালীঘাট তৃণমূলকে ফের তলব কমিশনের।   চিঠিতে উল্লেখ, সেদিন বেলা ৩টার মধ্যে চাইলে শেষবারের মতো নথিও জমা দিতে পারবে তারা। প্রয়োজনে  ১৭ সেপ্টেম্বর আবার শুনানি হবে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 13, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:44 PM IST
তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে নয়া মোড়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যেন নথির কপি পাঠানো হয়', ঋতশিবিরকে নির্দেশ কমিশনের
Image Credit: তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে নয়া মোড়

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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