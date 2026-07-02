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'বাড়িওয়ালার অনুমতিক্রমে ভাড়াটিয়া থাকে,ভাড়াটিয়া তো আর আসল বাড়িওয়ালা নন', বিস্ফোরক কুণাল

 TMC symbol dispute: 'দিল্লিতে একটা সার্কাস দেখা গিয়েছে।  কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্পনর্সড। এরা তো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন। কমিশনে যাওয়ার আগে জানা উচিত তাদের সার্টিফায়েড করেছেন মমতা - অভিষেক বন্দোপাধ্যায়'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 02, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:53 PM IST
'বাড়িওয়ালার অনুমতিক্রমে ভাড়াটিয়া থাকে,ভাড়াটিয়া তো আর আসল বাড়িওয়ালা নন', বিস্ফোরক কুণাল
Image Credit: বিস্ফোরক কুণালSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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