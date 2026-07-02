'বাড়িওয়ালার অনুমতিক্রমে ভাড়াটিয়া থাকে,ভাড়াটিয়া তো আর আসল বাড়িওয়ালা নন', বিস্ফোরক কুণাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল, তুমি কার? দিল্লিতে এবার নির্বাচন কমিশনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা। কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'বাড়িওয়ালার অনুমতিক্রমে ভাড়াটিয়া থাকে। ভাড়াটিয়া তো আর আসল বাড়িওয়ালা নন। যে ১০ জন গেছেন তাদের বলার সুযোগ তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দিয়েছেন। আসলে এই সব ভাড়াটিয়ার পেছনে পাড়ার কোনও দাদা আছে। যে বলছে গিয়ে দখল করে নে'।
কুণালের কথায়, 'দিল্লিতে একটা সার্কাস দেখা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্পনর্সড। এরা তো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন। কমিশনে যাওয়ার আগে জানা উচিত তাদের সার্টিফায়েড করেছেন মমতা - অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। ফর্ম এ আর ফর্ম বি না থাকলে আপনারা তো বিধায়ক হতেন না মশাই। এগুলোকে লুকিয়ে আমরা আসল আমরা আসল বলছে'। তাঁর দাবি, 'বিজেপির মদতপুষ্ট জ্ঞানেশ কুমার, অশুভ শক্তি হিসাবে এই বৈঠক করছেন। কেন্দ্রের শাসক দলের হয়ে ডিস্টার্ব করছেন জ্ঞানেশ কুমার'।
বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়কের আরও বক্তব্য, 'এরা নিজেদের মায়ের পিঠে ছুরি মারতে পারে। এরা বেইমান। আসলে সব দিল্লির খেলা। একজন খুনের মামলার আসামী। তার বিরুদ্ধে খুন হওয়া ব্যক্তির স্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন। আর উনি বাঁচতে চাই বিজেপি তাই। যে সিপিএমে ছিল সে বলছে আসল তৃণমূল'।
কুণালের সাফ কথা, 'আজকের কমিশনে বৈঠক সম্পূর্ণ বেআইনি। দল পরবর্তী বিষয়ে দেখছে। কত জন আছে সেটা তো বিষয় নয়। মুখ্যমন্ত্রীর আস্থা ভোট হয়। বিরোধী দলনেতার জন্য আস্থা ভোট হয় না। যারা প্রতীক চাইছে তারা অ্যাকাউন্ট চাইছে। দল কৌশলগত দিক দেখছে। মহারাষ্ট্রর মতো হবে কিনা দল দেখছে'।
এদিকে রাজ্য পালাবদলের পর তৃণমূল নেতা, জনপ্রতিনিধিদের গ্রেফতারি অব্য়াহত। গতকাল, বুধবার পুরুলিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীকে। কুণাল বলেন, 'এলাকা ভিত্তিতে কালচার যেটা শুরু হয়েছিল, সেটা ঠিক হয়নি। জাহাঙ্গীর ছিল তালপাতার সেপাই। সুমিত ওরে বাবা আবার তো কিছু বলা যাবে না। দেবরাজ এমনি তো শান্ত ছেলে। ওর স্ত্রী আবার কুঞ্জ সাজাতে বলছিল, যাই হোক সম্পত্তি নিয়ে আমরা আবার বলতে পারব না ওনার'। বলেন, 'দলে এক শ্রেণী তৈরি হয়েছিল বস বস দাদা দাদা। মিউজিক চালিয়ে ভিডিও বানিয়ে এলিয়েন গ্রুপ তৈরি হয়েছিল। এতে দলের ক্ষতি হয়েছিল। কাউন্সিলর হলে ফ্ল্যাট, গাড়ি করতে পারবে না এমনটা নয়। কিন্তু তার যদি বৈধ রোজগার না থাকে সেটা এজেন্সি দেখতে পারে'।
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