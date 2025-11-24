Abhishek Banerjee: SIR ইস্যুতে এবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল! ১০ সাংসদকে বিশেষ দায়িত্ব অভিষেকের...

Abhishek Banerjee: SIR ইস্যুতে এবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল! ১০ সাংসদকে বিশেষ দায়িত্ব অভিষেকের...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR নিয়ে এবার আরও বড় আন্দোলনের পথে তৃণমূল। ভার্চুয়াল বৈঠকে ১০ সাংসদকে বিশেষ দায়িত্ব দিলেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশ, 'নির্বাচন কমিশনের কাছে সময় নেবেন। আমরা যা যা অভিযোগ করেছি, তা নিয়ে জ্ঞানেশ কুমারের কাছে যাবেন। যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের ভিডিয়ো নিয়ে জমা দেবেন। বিজেপি জমা দিলেই এক মিনিটে প্রতিকার। আর আমাদের বেলায় ব্যবস্থা নয় কেন? বিজেপি যা করতে বলছে তাই করছে। এটা কঠোর ভাবে তুলতে হবে'।
নজরে ছাব্বিশ। আজ, তৃণমূলের ২৫ হাজার সাংগঠনিক পদাধিকারী, জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন অভিষেক। SIR নিয়ে তাঁর কড়া বার্তা, 'বিহারে দেখেছেন? ড্রাফট রোলে নাম থাকা সত্ত্বেও পোলিং স্টেশনে গিয়ে দেখেছে নাম নেই। বিরোধীরা সেখানে সেই ভূমিকা দেখাতে পারেনি। আমাদের কাজ ভোট চুরি আটকানো। চোরগুলোকে ধরতে হবে আমাদের। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরীওয়ালের বিধানসভায় যা করেছিল, ২০ হাজার বাদ দিয়ে ২০ হাজার যোগ করেছে। বাংলাতে ওরা এটা করতে চাইছে। তাই আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভোগা চলবে না'। জানান, 'আগামী নয় ডিসেম্বর থেকে আমাদের স্টেপ ২ শুরু করব'।
অভিষেকের নির্দেশ, 'যদি কারও তথ্যের সমস্যা হয়, আমাদের সব প্রতিনিধিরা যেন মানুষের পাশে থাকে। এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পাশে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। ভোট রক্ষা শিবিরের এটা দায়িত্ব। ক্যাম্পের সময়সীমা বাড়ছে এটা মাইকিং করুক। সুনিশ্চিত করতে হবে নাম যেন ভোটার লিস্টে সবার পাবলিশড হয়। একটা যোগ্য ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়'।
