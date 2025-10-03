English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
TMC: 'উত্‍সবের মরসুমে বাংলাকে বানভাসি করার চক্রান্ত', DVC-র বিরুদ্ধে বড় আন্দোলনে তৃণমূল!

TMC:  'লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন পুজোয় ব্যস্ত, তখন দুর্যোগ ডেকে আনার চক্রান্ত।  লজ্জাজনক, অসহনীয়, অগ্রহণযোগ্য'! এক্স হ্য়ান্ডেলে পোস্ট দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 3, 2025, 08:20 PM IST
TMC: 'উত্‍সবের মরসুমে বাংলাকে বানভাসি করার চক্রান্ত', DVC-র বিরুদ্ধে বড় আন্দোলনে তৃণমূল!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজো মিটতে না মিটতেই ফের দুর্যোগের ঘনঘটা। রাজ্যের পাঁচ জেলা যখন ভারী বৃষ্টির লাল ও কমলা সতর্কতা জরি করেছেন আবহাওয়া দফতর, তখন জল ছাড়ছে ডিভিসি! 'উত্‍সবের সময়ে চক্রান্ত করে বাংলাকে বানভাসি করার চেষ্টা হচ্ছে', অভিযোগ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের।

আরও পড়ুন: Vijaya Dashami Tragedy: উৎসবেই মৃত্যু উৎসবের! ঠাকুরভাসানে এসে চিড়িয়াখানার সামনে লরির মাথা থেকে...মর্মান্তিক...

অভিষেক বলেন,  'দলনেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রী সাহেব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন। এরা ম্যানমেড বন্যা বললে আবার বলবে আপনাদের তো লোক রয়েছে কমিটিতে।  কমিটিতে লোক থাকলে কি হবে! কোন সময় তাদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? প্রত্যেক বছর এরা জল ছেড়ে দিয়ে বাংলাকে বিপদে খেলার চেষ্টা করে বানভাসি করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলার মানুষ বা বাংলাকে বানভাসি করা যাবে না'।

বছরে ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। অভিষেকের হুঁশিয়ারি, 'চব্বিশের নির্বাচনে এদের বানভাসি হয়েছে। যা কিছু অবশিষ্ট জমিদাররা এখানে রয়েছে সেইসব আবর্জনা ও ২৬ নির্বাচনে বানভাসি হবে। বিসর্জন হবেই বিসর্জন আটকানো যাবে না কিন্তু সেই বিসর্জন হবে বাংলা বিরোধীদের'। ‌

এদিকে ডিভিসি জল ছাড়া নিয়ে ক্ষুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীও। উত্‍সবের মরসুমে কেন রাজ্য না জানিয়ে জল ছেড়েছে ডিভিসি? প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট,  'মাইথন ও পাঞ্চেত থেকে ১,৫০,০০০ কিউসেক জল ছেড়ে দিয়েছে, যাতে উত্‍সবের সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্লাবিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন পুজোয় ব্যস্ত, তখন দুর্যোগ ডেকে আনার চক্রান্ত।  লজ্জাজনক, অসহনীয়, অগ্রহণযোগ্য! আমরা প্রতিবাদ জানাই'!

 

সূত্রের খবর, লক্ষ্মীপুজোর পরেই ডিভিসির জল ছাড়ার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামছে তৃণমূল।  ঘেরাও করা হবে ডিভিসির অফিস। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগেও সরব হবে তৃণমূল।

আরও পড়ুন:  Bengal Weather: অতি গভীর নিম্নচাপ! ভারী বৃষ্টি, সঙ্গে ৫৫ কিমি বেগে হাওয়া, জারি বিশেষ সর্তকতা...



Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

