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Aroop Biswas: দলের সই করা চেক অপব্যবহারের আশঙ্কা! তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ‘ফ্রিজ’ করার আর্জি কোষাধ্যক্ষ অরূপের

TMC account: মেসি কাণ্ডে তিনি রীতিমতো বিপাকে। যে কোনও সময় গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কায় আপাতত অন্তরালে। আড়ালে থেকেই চিঠি লিখে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার জন্য আবেদন জানালেন তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস। চিঠিতে এবার নতুন করে সঙ্কটে পড়ল কালীঘাট।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 18, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:41 AM IST
Aroop Biswas: দলের সই করা চেক অপব্যবহারের আশঙ্কা! তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ‘ফ্রিজ’ করার আর্জি কোষাধ্যক্ষ অরূপের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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