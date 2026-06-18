/Aroop Biswas: দলের সই করা চেক অপব্যবহারের আশঙ্কা! তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ‘ফ্রিজ’ করার আর্জি কোষাধ্যক্ষ অরূপের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের (AITC) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' বা সমস্ত রকম লেনদেন অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন দলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস। কলকাতার HDFC ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল প্লাজা শাখায় গত ১২ জুন এই চিঠি পাঠানো হয় এবং ১৬ জুন তা ব্যাঙ্কের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।
চিঠিতে অরূপ বিশ্বাস যা জানিয়েছেন
দলের অভ্যন্তরীণ বিবাদ, তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরে বর্তমানে তীব্র অভ্যন্তরীণ সংকট ও গণ্ডগোল চলছে। একাধিক গোষ্ঠী নিজেদের দলের আসল প্রতিনিধি এবং পদাধিকারী বলে দাবি করছে । ফলে দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করার আসল অধিকার কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে বড় রকমের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দলের এই বড় ভাঙনের কথা চিঠিতে অরূপ বিশ্বাস নিজেই উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, দলের মোট ২৮ জন লোকসভা সাংসদের মধ্যে ২০ জন এবং ৬০ জন বিধায়কের মধ্যে ৫৮ জনই হয় দল ছেড়ে দিয়েছেন, না হলে বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে দলের কর্তৃত্ব, পরিচালনা এবং সম্পত্তি কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তা নিয়ে তীব্র বিবাদ দেখা দিয়েছে।
সই করা চেকের অপব্যবহারের আশঙ্কা
দলের সাধারণ কাজকর্ম ও জরুরি খরচ মেটানোর জন্য অরূপ বিশ্বাস আগে থেকেই কিছু চেকে সই করে পার্টি অফিসে রেখে দিতেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর আশঙ্কা, এই সই করা ফাঁকা চেকগুলো এমন কিছু মানুষের হাতে চলে যেতে পারে যাদের কর্তৃত্ব এখন প্রশ্নের মুখে। ফলে সেই চেকগুলোর অপব্যবহার বা বেআইনিভাবে টাকা তোলার একটা মস্ত বড় ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।
দলের কয়েকশো কোটি টাকার তহবিল রক্ষা করতে এবং নতুন কোনো আইনি জটিলতা এড়াতে তিনি ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করেছেন, যতক্ষণ না দলের ভেতরের এই বিবাদের কোনো আইনি বা উপযুক্ত সমাধান হচ্ছে, ততক্ষণ যেন এই অ্যাকাউন্টের সমস্ত রকম ডেবিট লেনদেন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়।
অরূপ বিশ্বাসের এই বিস্ফোরক চিঠির পর কালীঘাট তথা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এক অভূতপূর্ব সংকটের মুখে পড়ল। ভোটের পর দল যেভাবে ভেঙে খান খান হয়েছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব দলের অন্দরেই বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে। তার ওপর দলের কোষাধ্যক্ষ নিজেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন জানানোয় দলের বিপুল পরিমাণ তহবিল এখন পুরোপুরি আটকে যাওয়ার মুখে। রাজনৈতিক মহলে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন— মমতা বা অভিষেকের সঙ্গে আলোচনা করে কি অরূপ বিশ্বাস এই পদক্ষেপ নিয়েছেন, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো সমীকরণ রয়েছে?
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