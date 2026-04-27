Abhishek Banerjee: সবুজ আবির কিনে রাখুন: দ্বিতীয় দফার আগেই বিজয়োত্সবের প্রস্তুতি তৃণমূলে, বড় বার্তা অভিষেকের
Abhishek Banerjee: 'উৎসব আমাদের হৃদয়ে ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাটে তার প্রতিফলন ঘটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। জয় বাংলা! মা-মাটি-মানুষ জিন্দাবাদ'!
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই বিজয়োত্সবের প্রস্তুতি শুরু করে দিল তৃণমূল। 'যত সবুজ আবির পাবেন, কিনে নিন', তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের পরামর্শ দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, '৪ মে সবুজ আবিরের চরম আকাল দেখা দেবে'।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভয় নিয়ে অনেকদিন কেটেছে: দ্বিতীয় দফার আগে বাংলায় অডিয়ো বার্তায় বিরাট চমক
প্রথম দফায় রেকর্ড ভোটদান। বুধবার ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা ভোট। নিয়মাফিক আজ, সোমবারই ছিল প্রচারের শেষদিন। বিকেলে কলকাতা দলনেত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়, তখন তৃণমূলকর্মীদের বিজয়োত্সবের প্রস্তুতি শুরু দিতে বললেন অভিষেক। এক্স হ্যান্ডে তিনি লিখেছেন, 'গোটা রাজ্য সবুজ রঙে রাঙিয়ে যাবে। বাংলার প্রতিটি কোণ থেকে ভেসে আসবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর। আর হ্যাঁ, সাথে কিছুটা ডিজে-ও চলবে! প্রস্তুত হয়ে যান। উৎসব আমাদের হৃদয়ে ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাটে তার প্রতিফলন ঘটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। জয় বাংলা! মা-মাটি-মানুষ জিন্দাবাদ'!
এদিকে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে রাজ্যবাসী বাংলায় বার্তা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদীও। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি অডিয়ো ক্লিপ পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে স্পষ্ট বাংলায় প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছে, ভয় নিয়ে অনেকদিন কেটেছে, এখন আস্থা আসুক। এই নির্বাচনের সময় আমি অনুভব করেছি, পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রজন্ম, মহিলা, কৃষক, কর্মীরা বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ দেখতে কতটা উত্সুক'।
মোদীর কথায়, 'এই নির্বাচনে আমি পশ্চিমবঙ্গে এক অনন্য শক্তি ও উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রচণ্ড গরম ও একে এক কর্মসূচি সত্ত্বেও একটু ক্লান্তি অনুভব করিনি। সমাবেশ ও রোড-শো তীর্থযাত্রার মতো মনে হয়েছে। যখনই মা কালী ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, তখন সম্ভবত মা কালী নিজেই আমার নতুন শক্তি জুগিয়েছেন'।
মোদীর আরও বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের সেবা ও সেখানকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আমার কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি চ্য়ালেঞ্জ ও সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করা আমার সৌভাগ্য ও দায়িত্ব বলে মনে করি। এই দায়িত্ব থেকে আমি কখনই সরব না। আপনাদের কথা দিচ্ছি যে, আমরা সকলে মিলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ সমারোহ উদযাপন করব'।
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: প্রচারের শেষদিনে কলকাতায় মেগা পদযাত্রা: 'ভোট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন না', সতর্ক করে দিলেন মমতা
